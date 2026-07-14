Suspenden las clases para este miércoles en las regiones de Ñuble y Biobío por sistema frontal

El Gobierno determinó la suspensión total de las clases para este miércoles 15 en las regiones de Ñuble y Biobío, debido al sistema frontal que afectará a la zona centro-sur del país.

El Ministerio de Educación y la Subsecretaría del Interior informaron que la medida preventiva se aplicará en todos los niveles del sistema escolar, abarcando educación parvularia, básica y media.

Además, esto regirá para la totalidad de los establecimientos públicos, particulares subvencionados, particulares pagados y de administración delegada de ambas regiones.

Esto se suma a suspensión de clases anunciada para este viernes en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule.

Desde el Ejecutivo explicaron que la decisión busca resguardar la seguridad de los estudiantes, docentes y asistentes de la educación ante las complejidades climáticas proyectadas para las próximas horas.

(Imagen: Sebastián Brogca)

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