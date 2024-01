Supuesta vidente habla de la desaparición de Anahí en viralizado video en redes sociales

La misteriosa desaparición de Anahí Espíndola Córdova, joven viñamarina de 22 años que se encuentra extraviada desde la noche del jueves 4 de enero, ha concitado la atención de todos los medios de comunicación y, por ende, de la población.

Y es que considerando que la investigación se encuentra rotulada como "secreta" por parte del Ministerio Público, es poco y nada lo nuevo que se sabe respecto al caso, más allá de las nuevas imágenes que han surgido de las cámaras de televigilancia.

Es en este contexto donde se ha viralizado fuertemente en redes sociales el video de una supuesta vidente, de nombre Fernanda, quien asegura haber "canalizado" con Anahí.

"Lamentablemente no tengo buenas noticias: yo logro percibir que ella fue atacada efectivamente durante la noche. Veo que dos figuras masculinas la fuerzan en este trayecto", dijo la mujer, aunque después se contradice afirmando que "todo esto se desencadena durante el día siguiente" a su desaparición en la Ciudad Jardín.

La mujer también señala en este video que "logro percibir que ella se encuentra hoy día en un sector rural, donde hay pasto, es una planicie, no percibo cerro".

Fernanda comenta que Anahí "se encuentra en un campo abierto, donde hay vegetación. Las personas involucradas efectivamente son las correctas, me refiero a dos personas masculinas, la femenina no la logro percibir. Hubo resistencia de su parte".

Luego le envió un mensaje a la familia y a los amigos de la joven viñamarina de 22 años, diciendo que si hay alguien que necesite información, "yo soy materia dispuesta para poder ayudar a las personas que sean muy cercanas a ella".

La supuesta vidente también dijo que "mi interés siempre es trabajar canalizando en vivo, donde me ha tocado ayudar a algunas personas a aclarar ciertas situaciones que se han dado con accidentes, asaltos o hechos desafortunados y tengo la percepción, lamentablemente, que éste también es uno de ellos".

"Trato de utilizar las palabras correctas, porque es un tema súper sensible, pero creo que parte de la información que yo les podría entregar le serviría a la familia o a la investigación que se está realizando", agregó la mujer.

Más allá de estas palabras que –repetimos– se han viralizado fuertemente en redes sociales como Tik Tok, lo único concreto es que Anahí dejó a las 23:00 horas el gimnasio Seven, ubicado en Recreo; que bajó por la Av. Agua Santa rumbo al plan, llegando a la calle Von Schroeder, donde interactuó con una mujer adulta, a quien además le entregó un elemento que se desconoce. Tras ello, siguió su trayecto hacia el borde costero, siendo captada por última vez por las cámaras cruzando el puente Casino. A las 23:30 horas le envió una fotografía de sus pies mojados a su ex pareja y ya luego no se supo más de la joven de 22 años, la cual se sigue buscando de manera intensa.

