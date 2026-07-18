Solicitan evacuar sectores Valle de Los Ángeles e Hinojal en la comuna de La Serena por desborde del río Elqui

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) activó la mensajería SAE, y solicita evacuar los sectores Valle de Los Ángeles e Hinojal, por desborde del río Elqui, en la comuna de La Serena, Región de Coquimbo.

De acuerdo al organismo, para poder reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, se decidió activar el sistema de mensajería SAE.

Además, hacen un llamado a “mantener la calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta”.

Bajo este mismo contexto, Senapred solicita que “durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades”.

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