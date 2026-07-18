Solicitan evacuar sectores de Hornitos y Pabellón por activación de quebrada en Tierra Amarilla

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) activó la mensajería SAE, y solicita evacuar los sectores Hornitos y Pabellón por activación de quebrada, en la comuna de Tierra Amarilla, Región de Atacama.

De acuerdo al organismo, para poder reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos se decidió activar el sistema de mensajería SAE.

Además, hacen un llamado a “mantener la calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta”.

Bajo este mismo contexto, Senapred solicita que “durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades”.

PURANOTICIA