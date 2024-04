Solicitan al presidente Boric que garantice la continuidad educativa en las comunas afectadas por megaincendio de febrero

El diputado Andrés Celis envió una carta al Presidente de la República, Gabriel Boric, con el fin de instarlo a crear una norma similar a la ley Nº 20.452 -generada por el expresidente Sebastián Piñera, en el contexto del terremoto del 27F del 2010-, que establezca mecanismos de excepción en materia de subvenciones a establecimientos educacionales para proteger a los colegios afectados por el incendio en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana a principios de febrero de este año.

Según la normativa, previa resolución exenta del Subsecretario de Educación, los establecimientos cuyo alumnado resultó afectado por la tragedia y dejó de asistir a clases, pudieron percibir una subvención equivalente a la mayor asistencia media de los meses previos.

En este contexto, Celis puntualizó que "le pedí directamente al Presidente de la República que pueda, a través de un Mensaje Presidencial, aplicar esta medida. No podemos esperar a que cierren colegios de las zona damnificadas, los niños, niñas y adolescentes necesitan seguir accediendo a una educación de calidad en medio de esta difícil coyuntura".

Además, explicó que esta propuesta "busca ofrecer una solución práctica y efectiva para amortiguar el impacto económico en estos establecimientos educativos".

Siguiendo este modelo, propone que se aplique un enfoque similar para los colegios cuyos alumnos se vieron afectados por los incendios del 2 y 3 de febrero, lo cual implicaría calcular un promedio de asistencia de meses anteriores al incendio y utilizarlo como base para el pago de subvenciones en los meses siguientes.

"Me preocupa profundamente la situación de los colegios en las áreas afectadas por el referido incendio, partiendo porque el acceso a la educación es un derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución y es nuestro deber garantizar que este derecho no se vea comprometido en momentos de crisis como el que estamos enfrentando", aseguró.

Además, el diputado Celis se refirió a la situación particular del colegio San Nicolás, ubicado en El Olivar: "Me reuní con su comunidad escolar y gestionamos una reunión con el Ministro de Educación, donde solicitamos la entrega de la subvención basada en el promedio de asistencia previo al incendio para garantizar la continuidad educativa, lo que se logró por el mes de abril y mientras durara la emergencia, lo que no es suficiente, se requiere durante todo el año. Además, estamos gestionando una reunión con la Subsecretaria de Educación y ahora enviamos esta carta y seguiremos así, agotando todas las instancias, porque necesitamos encontrar soluciones, esto no se puede quedar así, las y los alumnos no lo merecen".

PURANOTICIA