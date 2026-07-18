Socavón en vía férrea de Lirquén amenaza a las operaciones del sector maderero

La Corporación Chilena de la Madera (Corma) advirtió que la vía férrea en Lirquén sufrió daños por marejadas que podrían impactar las operaciones que se desarrollan en el terminal marítimo DP World.

Concretamente, el gremio maderero reportó un socavón en un tramo de la línea férrea al norte del recinto portuario, de unos 1.000 metros de longitud, usada para maniobrar trenes hacia los desvíos al interior del puerto.

Margarita Celis, gerenta regional de Corma Biobío y Ñuble, señaló que "la principal preocupación se concentra en un socavón que afecta el acceso ferroviario norte al terminal DP World Lirquén y que podría ralentizar la operación ferroviaria hacia el terminal".

"Hasta el momento, las empresas socias de Corma no reportan afectaciones significativas en sus operaciones producto del sistema frontal. Se han registrado algunos trabajadores afectados por las condiciones derivadas del temporal, quienes están siendo apoyados por las empresas, sin que existan situaciones de mayor gravedad", añadió.

"Las empresas continúan monitoreando la evolución de las condiciones climáticas, mientras Corma participa activamente en los Cogrid (Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres regionales), coordinando acciones con las autoridades y los distintos organismos involucrados para contribuir al manejo de la emergencia y resguardar la seguridad de las personas", cerró la ejecutiva.

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