Sistema frontal impide rescate de mujer desaparecida tras avalancha en Atacama

Con un amplio despliegue humano y logístico, Carabineros de la región de Atacama mantiene un trabajo ininterrumpido desde antes del inicio del sistema frontal, con el objetivo de resguardar la vida de las personas, apoyar a las comunidades afectadas y coordinar acciones junto a los organismos de emergencia.

Tras conocerse los pronósticos meteorológicos que advertían sobre intensas precipitaciones en la provincia de Huasco, la institución activó una planificación preventiva que permitió reforzar los servicios policiales y disponer recursos extraordinarios para enfrentar los efectos del evento climático.

El despliegue se concentró principalmente en las comunas de Alto del Carmen, Vallenar, Freirina y Huasco, aunque también se registraron intervenciones producto de las precipitaciones en sectores de Tierra Amarilla, Copiapó y Caldera.

ALTO DEL CARMEN

Una de las zonas más afectadas ha sido la comuna de Alto del Carmen, donde las intensas nevadas y lluvias provocaron cortes de caminos y graves dificultades de conectividad.

A esta situación se suma la búsqueda de una persona desaparecida en el sector de Junta Valeriano, quien habría quedado atrapada tras una avalancha. Se trata de una mujer arriera que no logró descender junto a sus animales.

Las condiciones meteorológicas han dificultado las labores de búsqueda, impidiendo el acceso tanto por vía terrestre como aérea, pese al trabajo coordinado entre helicópteros de Carabineros, el Ejército y la Fuerza Aérea.

COMUNIDADES AISLADAS

En paralelo, Carabineros ha desarrollado un trabajo permanente en terreno, apoyando evacuaciones preventivas, rescates de personas y mascotas, asistencia a familias aisladas, patrullajes preventivos y colaboración en la habilitación de rutas junto a Bomberos, el Ejército y los organismos que integran el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

En la comuna de Huasco, los fuertes vientos provocaron la caída de árboles y postes, generando interrupciones en los servicios de electricidad y telecomunicaciones.

Por su parte, en Freirina, los equipos policiales colaboraron activamente en la recuperación de caminos afectados por los efectos del temporal, permitiendo mejorar las condiciones de desplazamiento en los sectores más comprometidos.

REFUERZO OPERATIVO

Desde el pasado viernes, Carabineros mantiene un contingente extraordinario desplegado en Atacama, con apoyo de un helicóptero institucional, drones, vehículos especializados y personal de distintas unidades.

El operativo es coordinado por el jefe de Zona de Carabineros Atacama, general Julio Marabolí Fuenzalida, quien ha permanecido en terreno liderando las acciones junto a las autoridades regionales.

Desde la institución señalaron que este despliegue responde al compromiso de proteger a la comunidad y mantener la continuidad del servicio público, especialmente en un escenario marcado por condiciones climáticas adversas.

La prioridad continúa siendo salvaguardar la vida de las personas, entregar apoyo a las familias afectadas y responder oportunamente a cada requerimiento generado por la emergencia.

PURANOTICIA