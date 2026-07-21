Sistema frontal deja más de 104 mil personas aisladas y 155 mil clientes sin agua potable en Atacama y Coquimbo

El Gobierno y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informaron este martes que 104.271 personas permanecen aisladas y 155.000 clientes continúan sin suministro de agua potable en las regiones de Atacama y Coquimbo, como consecuencia de los efectos del sistema frontal.

En materia de abastecimiento de agua, la mayor cantidad de afectados se concentra en la conurbación La Serena-Coquimbo, donde 135 mil clientes permanecen sin servicio, mientras que en Ovalle la cifra alcanza los 15.584 clientes.

En tanto, la región de Atacama registra poco más de 5 mil clientes sin suministro de agua potable, según el balance entregado por la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián.

"Para todas estas localidades ha sido implementado el plan de abastecimiento alternativo de agua potable con el despliegue de estanques en distintos puntos que están georreferenciados y publicados en las páginas de las respectivas empresas sanitarias", señaló.

La autoridad agregó que también se está realizando "la distribución de camiones aljibes para ir reponiendo ese suministro con agua potable, darle tranquilidad a las personas que el agua que está en esos estanques es agua potable y se puede consumir sin ninguna dificultad".

En cuanto al balance de la emergencia, Senapred informó que la cifra de fallecidos se mantiene en 10 personas, además de 16 lesionados, 2.281 damnificados —principalmente en las regiones de Valparaíso, La Araucanía y Biobío— y 1.031 personas albergadas.

Asimismo, el organismo reportó 81 viviendas destruidas, 2.661 con daño mayor, 18.957 con daño menor y 1.771 viviendas que aún se encuentran en proceso de evaluación.

PURANOTICIA