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Sismo de menor intensidad se percibió en la región de O'Higgins: epicentro se localizó al sureste de Las Cabras

Sismo de menor intensidad se percibió en la región de O'Higgins: epicentro se localizó al sureste de Las Cabras

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El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres señaló que "continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred".

Sismo de menor intensidad se percibió en la región de O'Higgins: epicentro se localizó al sureste de Las Cabras
Viernes 23 de octubre de 2026 19:52
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Un sismo de menor intensidad se percibió a las 18:01 horas de este viernes en la región de O'Higgins.

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue 4.1 y se localizó a 18 kilómetros al sureste de Las Cabras.

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres señaló que "continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred".

Reportes de Intensidad (Mercalli) por Localidad

Región: Libertador Bernardo O'Higgins

  • Rancagua: IV
  • Las Cabras: IV
  • Codegua: III
  • Graneros: III
  • Machalí­: III

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