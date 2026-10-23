Sismo de menor intensidad se percibió en la región de O'Higgins: epicentro se localizó al sureste de Las Cabras

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres señaló que "continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred".
Un sismo de menor intensidad se percibió a las 18:01 horas de este viernes en la región de O'Higgins.
El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue 4.1 y se localizó a 18 kilómetros al sureste de Las Cabras.
El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres señaló que "continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred".
Reportes de Intensidad (Mercalli) por Localidad
Región: Libertador Bernardo O'Higgins
PURANOTICIA