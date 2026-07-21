Sismo de mediana intensidad se percibió en las regiones de Arica y Tarapacá: SHOA descarta tsunami en las costas de Chile

Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 22:04 horas de este martes en las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá.

El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del movimiento telúrico fue 4.8 y estuvo localizado a 14 kilómetros al sureste de Cuya.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) indica que las características del temblor no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres señaló que "continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred".

Las intensidades en escala de Mercalli son:

Región: Arica y Parinacota

Arica: V

Codpa: V

Cuya: V

San Miguel de Azapa: V

Pocon Chile: IV

Región: Tarapaca

Camiña: IV

Pisagua: IV

Alto Hospicio: III

Iquique: III

Huara: III

Mamiña: III

Pozo Almonte: III

PURANOTICIA