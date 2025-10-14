Sismo de magnitud 5.6 se percibió en la región de Tarapacá: epicentro se localizó al noreste de Pica

​Un sismo se percibió a las 14:10 horas de este martes en la región de Tarapacá.

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue 5.6 y se localizó a 37 kilómetros al noreste de Pica.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) señaló que las características del temblor no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

Por su parte, el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres "continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred".

Reportes de Intensidad (Mercalli) por Localidad:

Región: Tarapacá

Huara: IV

Mamiña: IV

Pica: IV

Alto Hospicio: IV

Iquique: IV

Collahuasi: III

Pisagua: III

Pozo Almonte: III

Quebrada Blanca: III

Ujina: III

Camiña: II

