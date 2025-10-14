Click acá para ir directamente al contenido
Sismo de magnitud 5.6 se percibió en la región de Tarapacá: epicentro se localizó al noreste de Pica

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) señaló que las características del temblor no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

Martes 14 de octubre de 2025 14:36
​Un sismo se percibió a las 14:10 horas de este martes en la región de Tarapacá. 

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue 5.6 y se localizó a 37 kilómetros al noreste de Pica.

Por su parte, el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres "continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred".

Reportes de Intensidad (Mercalli) por Localidad:

Región: Tarapacá

  • Huara: IV
  • Mamiña: IV
  • Pica: IV
  • Alto Hospicio: IV
  • Iquique: IV
  • Collahuasi: III
  • Pisagua: III
  • Pozo Almonte: III
  • Quebrada Blanca: III
    Ujina: III
    Camiña: II

