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Sismo de magnitud 5,1 se percibió en la región de Tarapacá: epicentro se localizó al norte de Mina Collahuasi

Sismo de magnitud 5,1 se percibió en la región de Tarapacá: epicentro se localizó al norte de Mina Collahuasi

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El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile indicó que el movimiento telúrico tuvo una latitud de -20.36, una longitud de -68.76 y una profundidad de 124 kilómetros.

Sismo de magnitud 5,1 se percibió en la región de Tarapacá: epicentro se localizó al norte de Mina Collahuasi
Lunes 26 de octubre de 2026 16:53
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Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 16:37 horas de este lunes en la región de Tarapacá.

El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile indicó que el movimiento telúrico se localizó a 53 kilómetros al norte de Mina Collahuasi.

Además, el organismo dio a conocer que la magnitud del sismo fue de 5.1.

El temblor tuvo una latitud de -20.36, una longitud de -68.76 y una profundidad de 124 kilómetros.

A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.

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