Sismo de magnitud 5.1 se percibió en la región de Los Lagos: epicentro se localizó al noroeste de Ancud

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) informó que las características del temblor no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.
Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 16:23 horas de este miércoles en la región de Los Lagos.
El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue de 5.1 y se localizó a 46 kilómetros al noroeste de Ancud.
El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) informó que las características del temblor no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.
A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.
Las intensidades en escala de Mercalli:
Región: Los Lagos
PURANOTICIA