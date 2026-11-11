Sismo de magnitud 5.1 se percibió en la región de Los Lagos: epicentro se localizó al noroeste de Ancud

Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 16:23 horas de este miércoles en la región de Los Lagos.

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue de 5.1 y se localizó a 46 kilómetros al noroeste de Ancud.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) informó que las características del temblor no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.

Las intensidades en escala de Mercalli:

Región: Los Lagos

Castro: IV

Ancud: IV

Llanquihue: IV

Puqueldón: III

Quellón: III

Frutillar: III

Quemchi: III

Calbuco: III

Puerto Montt: III

PURANOTICIA