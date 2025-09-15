Click acá para ir directamente al contenido
Sismo de magnitud 4.9 se percibió en la región de Tarapacá: epicentro se localizó al norte de Pica

​El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que "continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos".

Lunes 15 de septiembre de 2025 19:02
Un sismo de menor intensidad se percibió a las 17:57 horas de este lunes en la región de Tarapacá.

Según datos del Centro Sismológico Nacional, se indica que la magnitud del movimiento telúrico fue 4.9 y se localizó a 57 kilómetros al norte de Pica.

SHOA indica que las características del temblor no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

​El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que "continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos".

Las intensidades en escala de Mercalli son: 

Región: Tarapaca

  • Iquique: IV
  • Huara: IV
  • Mamiña: IV
  • Pica: III
  • La Tirana: II

