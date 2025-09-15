Sismo de magnitud 4.9 se percibió en la región de Tarapacá: epicentro se localizó al norte de Pica

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que "continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos".
Un sismo de menor intensidad se percibió a las 17:57 horas de este lunes en la región de Tarapacá.
Según datos del Centro Sismológico Nacional, se indica que la magnitud del movimiento telúrico fue 4.9 y se localizó a 57 kilómetros al norte de Pica.
SHOA indica que las características del temblor no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.
El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que "continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos".
Las intensidades en escala de Mercalli son:
Región: Tarapaca
PURANOTICIA