Sismo de magnitud 4.9 se percibió en la región de Tarapacá: epicentro se localizó al norte de Pica

Un sismo de menor intensidad se percibió a las 17:57 horas de este lunes en la región de Tarapacá.

Según datos del Centro Sismológico Nacional, se indica que la magnitud del movimiento telúrico fue 4.9 y se localizó a 57 kilómetros al norte de Pica.

SHOA indica que las características del temblor no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

​El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que "continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos".

Las intensidades en escala de Mercalli son:

Región: Tarapaca

Iquique: IV

Huara: IV

Mamiña: IV

Pica: III

La Tirana: II

