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Sismo de magnitud 4.6 se percibió en la región del Biobío: epicentro se localizó al oeste de Lebu

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El Centro Sismológico Nacional (CSN) informó que el temblor tuvo una latitud de -37.94, una longitud de -74.61 y una profundidad de 20 kilómetros.

Sismo de magnitud 4.6 se percibió en la región del Biobío: epicentro se localizó al oeste de Lebu
Viernes 13 de noviembre de 2026 21:20
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Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 20:55 horas de este viernes en Lebu, capital de la Provincia de Arauco en la región del Biobío.

El Centro Sismológico Nacional (CSN) informó que el temblor tuvo una magnitud de 4,6.

El epicentro de movimiento telúrico se localizó a 91 kilómetros al oeste de Lebu.

El sismo tuvo una latitud de -37.94, una longitud de -74.61 y una profundidad de 20 kilómetros.

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