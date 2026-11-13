Sismo de magnitud 4.6 se percibió en la región del Biobío: epicentro se localizó al oeste de Lebu

Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 20:55 horas de este viernes en Lebu, capital de la Provincia de Arauco en la región del Biobío.

El Centro Sismológico Nacional (CSN) informó que el temblor tuvo una magnitud de 4,6.

El epicentro de movimiento telúrico se localizó a 91 kilómetros al oeste de Lebu.

El sismo tuvo una latitud de -37.94, una longitud de -74.61 y una profundidad de 20 kilómetros.

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