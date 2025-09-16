Sismo de magnitud 4.2 se percibió en la región de Antofagasta: epicentro se localizó al noreste de Mejillones

A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.
Un sismo de menor intensidad se percibió a las 20:54 horas de este martes en la región de Antofagasta.
El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue de 4.2 y se localizó a 46 kilómetros al noreste de Mejillones.
Las intensidades en escala de Mercalli son:
Región: Antofagasta
