Servel formula cargos contra tres alcaldes de la región de Valparaíso por actos de campaña por el Apruebo

El Servicio Electoral (Servel) formuló cargos contra tres alcaldes de la región de Valparaíso, concejales y exconstituyentes, entre otros, de Apruebo Transformar y la Coordinadora Constituyente Plurinacional, por eventuales infracciones a las normas que regulan la propaganda electoral en el marco del plebiscito constitucional de septiembre pasado.

La organización civil liderada por el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, no estaba inscrita en el Servel para realizar actividades de campaña.

Entre los presuntos infractores figuran el jefe comunal de la Ciudad Puerto, la alcaldesa de Villa Alemana, Javiera Toledo y Constanza Lizana, alcaldesa de San Antonio.

Otras autoridades de la zona son, los concejales Vladimir Valenzuela y Gilda Llorente y la exconstituyente del distrito 7, Tania Madriaga (actual funcionaria municipal); y los exconstituyentes de los distritos 10 y 9, Manuel Woldarsky y Alejandra Pérez (ambos prestan funciones en la municipalidad porteña).

Las sanciones fluctuarían entre 10 y 100 UTM y los presuntos infractores tienen 10 días hábiles para presentar descargos.

El requerimiento fue realizo para determinar la fuente de financiamiento y los montos involucrados en las actividades de cierre de campaña de “Apruebo Dignidad”, presuntamente integrada por los ediles, pero que indicaron no correspondería a una organización de la sociedad civil, sino que a un eslogan respecto al plebiscito, acuñado por la Coordinadora Constituyente.

"Las organizaciones de la sociedad civil, cualquiera sea su estructura y denominación, excluyendo a aquellas que persigan fines de lucro, para la recepción de aportes y la realización de la propaganda electoral tendrán como único requisito el registrarse en el Servicio Electoral, de acuerdo a las instrucciones que dicte para tal efecto", indica la resolución, según consigna Soy Chile.

El dictamen señala que la normativa infringida dice relación con el "inciso 3° del numeral 1° de la Disposición Transitoria Cuadragésima Segunda de la Constitución Política".

Las infracciones que se mencionan son: efectuar propaganda electoral por una organización civil no inscrita en la Plaza Victoria; propaganda sin inscripción mediante Instagram por parte de "Apruebo Transformar"; instalación de propaganda electoral en espacio público no autorizado; y propaganda por organización no inscrita mediante banderazos y entrega de volantes o afiches en Plaza Victoria.

(Imagen: Sitio web Javiera Toledo)

PURANOTICIA