Seremi de Salud fiscalizó a cervecera de Valparaíso en el marco de la nueva Ley de Etiquetado de Alcoholes

Hasta la Cervecería Del Puerto llegó la seremi de Salud, Lorena Cofré Aravena, junto al director regional del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), Marcos Morales, y equipos de la Autoridad Sanitaria para realizar la primera fiscalización en el marco del Nuevo Etiquetado de Alcohol, Ley N° 21.363, que introduce modificaciones a la Ley N°19.925 sobre expendio, comercialización y producción de bebidas alcohólicas, estableciendo ciertas limitaciones a la publicidad de bebidas alcohólicas, así como la obligación de incorporar advertencias sobre consumo nocivo en el envase de estos productos. Normativa que entró en vigor el pasado 7 de julio.

La autoridad sanitaria explicó que "la nueva Ley de Etiquetado de Alcoholes implica advertencias a grupos prioritarios como mujeres embarazadas, personas menores de 18 años y a las personas que conducen. En este sentido, junto al SERNAC, como Seremi de Salud fiscalizaremos que de los elaboradores y fabricadores de los alcoholes venga todo el etiquetado correspondiente. Hay evidencia científica que avala que la Ley de Etiquetado y los etiquetados correctos previene situaciones de riesgos para niños y niñas. Esta Ley de Etiquetado implica fiscalizaciones directas a productores de alcoholes en las que el 100% de estos productos deben venir con etiquetado adecuado”.

Por su parte el director regional del SERNAC explicó que el servicio “está trabajando de manera conjunta con la Seremi de Salud. Nuestro Servicio tiene un trabajo importante de acuerdo con sus competencias en cuanto a lo que significa la protección de los de los consumidores del derecho a la información veraz, el derecho a que los productos no vayan a afectar la salud y en general el derecho a que la información entregada no vaya a inducir a error o a engaño. Por lo mismo es que dentro de nuestras competencias ejercemos y vamos a ejercer facultadesfiscalizadoras tanto en terreno como de manera digital”.

Desde la Cervecería Del Puerto su jefe de producción, Dimas Tortolero, señaló que “estamos cumpliendo con lo que establece la ley, que es el etiquetado. Como pueden ver no es un etiquetado externo pues viene directamente con la etiqueta. Y los consumidores que accedan a este producto deben encontrar en todas las góndolas donde se expenda en esta forma. El formato que tenemos es de lata y de botella. Sila cerveza no tiene esta etiqueta, no la compres, porque todas nuestras cervezas cumplen con la ley”.

