¿Sequía de candidatos en la derecha? El complejo panorama de Chile Vamos y Republicanos de cara a las municipales

Quedan sólo ocho meses para las elecciones municipales, de gobernadores y consejeros regionales, y en varios sectores aún no hay muchas definiciones. El incendio, principalmente, y el periodo de vacaciones ha ralentizado las conversaciones que se daban por estas fechas para definir candidaturas, pero en la centro derecha en la zona hay un factor que varios comentan entre pasillos pero que pocos quieren asumir abiertamente: Hay pocos candidatos competitivos disponibles para dar la pelea en las principales alcaldías.

A nivel nacional aún no se despeja la incógnita sobre si habrá pactos por omisión o no, y algunos candidatos independientes del sector incluso han comenzado a abrir sus horizontes hacia otros partidos, en caso de que en el que apostaban sus fichas resulte "vetado".

En Valparaíso sólo se conocen algunos nombres que buscarán competir la alcaldía al alcalde Jorge Sharp, pero pocos de ellos realmente confirmados: Los abogados Leonardo Contreras y Álex Vattuone, por RN, están en carrera; y posiblemente el vicepresidente de Santiago Wanderers, Rafaél González, por Republicanos. Desde la UDI aún no confirman a nadie, pero su vicepresidenta nacional, María José Hoffmann, dijo en una entrevista con puranoticia.cl que nunca renunciarían a llevar al exconcejal Carlos Bannen como candidato a alcalde. Del resto de los partidos poco y nada se sabe. Desde el PDG podría ir Juan Marcelo Valenzuela, pero eso dependerá de la decisión que se tome respecto de Viña del Mar, donde también el partido de Parisi está poniendo un nombre, el excandidato Rodrigo Vattuone.

¿QUIÉNES QUIEREN COMPETIR?

Para la Ciudad Jardín el panorama es un poco más complicado. La derecha tiene claro que quiere desbancar a Macarena Ripamonti del sillón alcaldicio, pero aún no se decide a si ir con un candidato independiente, como el exsacerdote Marcelo Catril, o buscar a alguien desde "dentro".

Consultado el ex párroco al respecto, sólo dijo que "en estos momentos estoy dedicado completamente al trabajo solidario en el sitio del incendio. Estoy haciendo lo que siempre he hecho y se hacer y lo hago con gusto porque amo ayudar. Sobre lo demás hablaré en marzo".

Es que la fuerte derrota que tuvo Andrea Molina en la elección anterior aún resuena en las filas de la oposición y hoy el mayor problema más allá del "cómo", es decir, de los mecanismos para elegir a los representantes que pondrán en la papeleta, es el "quiénes quieren", pues los dos nombres dispuestos a ir a la papeleta con alguna posibilidad, hasta ahora, son el actual concejal Carlos Williams por RN -y hay quienes tienen dudas de si bastará con la primera mayoría entre concejales que obtuvo el mítico hombre de radio Festival en las elecciones pasadas para lograr el objetivo, además de sus declaraciones de apoyo a la alcaldesa Ripamonti post incendio-, y Vattuone (PDG).

Ahora bien, hay quienes en la centro derecha analizan el actual escenario post incendios y las críticas a Ripamonti en torno a las responsabilidades, y creen que aquello pueda significar un debilitamiento de la imagen de la jefa comunal, lo que podría derivar en que nombres que antes no estaban dispuestos a una elección imposible ahora vean que puede abrirse una ventana para competir.

EL MISTERIO DE CONCÓN

Concón es un misterio, y hay varios que incluso hablan de "desastre". La experiencia de la centro derecha en la elección anterior, que terminó con el independiente Freddy Ramírez sentado en la municipalidad por apoyar a Jorge Valdovinos y con Ricardo Urenda y Luis Rivera "por fuera" no es algo que están dispuestos a repetir. En la capital gastronómica surgen nombres interesados en ir como las concejalas Sandra Contreras y Gabriela Orfali e incluso se menciona a María José Aguirre, fuerte defensora del campo dunar. Además, hay voces dentro de la centro derecha que señalan que Urenda podría estar interesado en competir nuevamente, aunque esta vez desde "dentro", pero en la interna pareciera ser que no hay un consenso sobre un solo nombre para ir alineados y no divididos como la vez anterior.

En tanto, para Villa Alemana está el concejal de RN Marcelo Valderrama y el excandidato independiente Nelson Estay, y ahí hay que definir pronto cuál de los dos será el candidato. En Quilpué el asunto está un poco más claro, con una candidata más conocida y con posibilidades de competir como la exgobernadora RN Carolina Corti, aunque hay que recordar que la exalcaldesa y exconsejera regional RN Amelia Herrera perdió en la última elección municipal y salió cuarta, cuando regresar a la alcaldía quilpueína en 2021, y tampoco hay que desconocer el arrastre que puede tener el exgobernador y ex DC Christian Cárdenas, quien resultó segundo en las municipales de 2021 e iría como independiente por la comuna del sol.

¿Y LA GOBERNACIÓN?

Todo esto, sumado a las definiciones que esperan el término de las vacaciones de verano para concretarse, tienen a varios interesados en el limbo, tanto en alcaldías como en la gobernación. "Estoy disponible en todos los escenarios, pero en la medida que esto sea resuelto en marzo, de lo contrario damos mayor ventaja al candidato del oficialismo, además de la que tiene por estar en el cargo y el uso de la institucionalidad para tener mayor visibilidad y usar la caja fiscal para el mismo propósito", dice el precandidato independiente Manuel Millones, a propósito de si ir a través de primarias, encuestas o pasar a segunda vuelta.

Marcos Tricallotis, carta de Republicanos, justifica la demora diciendo que "los republicanos estamos centrados en seleccionar a los mejores candidatos, profesionales, y muy competentes. Situación que no se ve, por ejemplo, en el caso de algunos en Chile vamos y particularmente en aquellos que se están precandidateando a gobernador desde el Core. Por parte nuestra, en el partido Republicano seguimos adelante con nuestros candidatos a las municipales en un proceso abierto y transparente, así como también enfocados en llevar a la papeleta al primer gobernador republicano de la historia de Chile", aunque lo cierto es que -hasta ahora- no se conocen los nombres de los candidatos de su partido para las alcaldías de la zona, excepto algunos rumores. En tanto, el RN Luis Pardo -según algunos, el más seguro candidato de Chile Vamos a la gobernación- comenta que "yo estoy trabajando igual, tuvimos un plebiscito antes y es comprensible que estemos atrasados. Yo igual estoy con toda mi planificación y trabajo desplegados".

La importancia de estas definiciones radica, además, en que de los resultados de las próximas municipales y gobernadores dependerá el piso con el que contarán los candidatos a la presidencia y parlamentarias del próximo año, por lo que hay quienes urgen en tomar decisiones para comenzar a posicionar pronto a los nombres definitivos en cada caso.

El analista político Felipe Vergara estima que "es complejo el escenario para la derecha, pues por un lado los alcaldes de izquierda y de gobierno han estado bastante activos el último tiempo por los mismos incendios y eso les ha dado mayor visibilidad y varios de ellos, no todos, han aprovechado esta instancia para mostrar gestión que les favorece en este sentido", mientras que "la derecha, por su parte, ante la buena gestión de la izquierda, no le ha quedado más que mantener un rol más secundario, están ad portas de la próxima elección y no hay claridad de sus candidatos. Creo que hay matices dentro de la misma derecha, entre Republicanos, libertarios y la derecha tradicional puede que lleguen a un pacto común pero no son tan afines y cercanos y eso hasta les significaría que vayan divididos, y en ese caso las posibilidades de hacerse con alguna alcaldía se disminuyen. Todo eso hace que el escenario para la derecha sea bastante complejo a siete, ocho meses de una elección de alcaldes, concejales y obviamente la de gobernadores que es la más importante. No han logrado cuajar rápidamente, sino que al contrario, se han profundizado un poco las diferencias entre un sector de la derecha y el otro, lo que les hace más difícil llegar a acuerdos".

En tal sentido, asegura que la derecha "debiese definir rápidamente si va a ir en lista única o separadas. Para concejales pueden ir separados, pero para alcaldes y gobernadores debieran ir juntos. Y si es así, tienen que asumir que el próximo año también debiesen ir juntos, pero no son derechas tan afines y la ciudadanía no las encuentra tan comunes. Hay diferencias evidentes. Pero tienen que unirse rápido para desde ya posicionar a sus candidatos, es poco el tiempo que hay y hasta ahora no suena mayormente algún nombre".

Finalmente, señala que será difícil ponerse de acuerdo: "Yo creo que Republicanos no va a transar, pareciera no ser su estilo. Siempre existe la opción de los pactos por omisión, en la última elección para constituyentes a Republicanos le fue muy bien con sus candidatos, y se sienta a negociar con un poder mayor del que tiene hoy la derecha tradicional".

