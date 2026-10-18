Senapred declara alerta roja por riesgo de aluviones en diez comunas de la Región Metropolitana

El avance de un sistema frontal hacia la zona central del país encendió las alertas por posibles aluviones en la Región Metropolitana. Ante el pronóstico de precipitaciones intensas y condiciones meteorológicas adversas, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) determinó declarar alerta roja en diez comunas de sectores cordilleranos y precordilleranos de la capital.

La medida fue adoptada este domingo 18 de octubre y considera a las comunas de San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina, territorios donde las características geográficas y las condiciones previstas podrían favorecer la ocurrencia de remociones en masa.

Hasta antes de esta decisión, las diez comunas permanecían bajo alerta amarilla por el mismo fenómeno. Sin embargo, las nuevas proyecciones meteorológicas motivaron a las autoridades a elevar el nivel de alerta, con el objetivo de reforzar las capacidades de respuesta frente a eventuales emergencias.

Según los antecedentes de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el sistema frontal podría provocar precipitaciones moderadas concentradas en períodos breves, especialmente durante la tarde y noche del martes 20 de octubre, afectando sectores de la cordillera de la Costa, valle y precordillera.

A este escenario se suma la posibilidad de tormentas eléctricas, granizos y fuertes rachas de viento desde la tarde del lunes hasta la noche del martes. Asimismo, se pronostican vientos de intensidad normal a moderada en sectores cordilleranos entre el martes y miércoles.

La combinación de estas condiciones meteorológicas incrementa la preocupación por la eventual ocurrencia de aluviones y otros movimientos de tierra, especialmente en quebradas, laderas y sectores expuestos a escurrimientos de agua y sedimentos.

ALERTA ROJA PERMITE REFORZAR RECURSOS DE EMERGENCIA

La declaración de alerta roja contempla la movilización de los recursos disponibles para enfrentar situaciones de emergencia que pudieran producirse durante el desarrollo del sistema frontal.

Entre las medidas consideradas se encuentra el reforzamiento de la coordinación de los organismos de respuesta, el monitoreo de sectores vulnerables y la preparación de recursos para una eventual evacuación de personas, en caso de que las condiciones de riesgo así lo requieran.

La decisión no implica necesariamente una evacuación inmediata de las diez comunas, sino que permite establecer un mayor nivel de preparación frente a la posibilidad de que se registren fenómenos que comprometan la seguridad de la población.

Desde Senapred explicaron que el comportamiento de las precipitaciones será un elemento fundamental durante las próximas horas, considerando que la intensidad de las lluvias y su concentración en períodos reducidos pueden favorecer la ocurrencia de remociones en masa.

LLAMADO A RECONOCER SEÑALES DE RIESGO

El director regional de Senapred Metropolitano, Miguel Muñoz, advirtió que el evento meteorológico comenzará a manifestarse este domingo, con precipitaciones principalmente en sectores de precordillera y cordillera, mientras que su intensidad podría aumentar durante el lunes y martes.

En ese contexto, la autoridad enfatizó la importancia de reconocer oportunamente las condiciones que podrían anticipar una emergencia.

“Recalcamos la importancia de prestar atención a señales que podrían indicar la ocurrencia de una remoción en masa, como lluvia fuerte y sostenida por mayor tiempo de lo normal”, señaló Muñoz.

La advertencia busca reforzar las medidas de autocuidado entre quienes residen o transitan por zonas cercanas a quebradas, cursos de agua y laderas, donde la acumulación de precipitaciones podría generar desplazamientos repentinos de tierra, barro y rocas.

El director regional también insistió en evitar desplazamientos innecesarios hacia sectores expuestos y en seguir las recomendaciones de los organismos responsables de la gestión de emergencias.

“Hacemos un llamado a la población a tomar los resguardos necesarios, a no exponerse en sectores críticos y evitar situaciones de riesgo. Les recordamos mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las instrucciones de las autoridades y de los organismos de respuesta desplegados en terreno”, sostuvo.

Mientras se aproxima el período de mayor intensidad del sistema frontal, las autoridades mantendrán el monitoreo de las condiciones meteorológicas y de los sectores identificados con mayor exposición a remociones en masa.

La alerta roja continuará vigente de acuerdo con las evaluaciones de los organismos técnicos, mientras Senapred reitera la importancia de atender las comunicaciones oficiales y cumplir las instrucciones que puedan entregarse ante una eventual emergencia.

PURANOTICIA