Senapred amplía la Alerta Roja a toda la región de Coquimbo por intensificación del temporal

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) amplió este sábado la cobertura de la Alerta Roja a toda la región de Coquimbo debido a la intensificación del sistema frontal en la zona, luego de los últimos pronósticos emitidos por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), que advierten un escenario de intensas precipitaciones, fuertes vientos, nevadas y tormentas eléctricas en los próximos días.

La decisión fue adoptada en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, modificando la cobertura de la Alerta Roja que se encontraba vigente desde el 17 de julio. Al mismo tiempo, el organismo a cargo de las emergencias en Chile canceló la Alerta Amarilla que regía para la provincia de Elqui desde el 14 de julio.

Entre los antecedentes considerados para adoptar la medida se encuentra la Alarma Meteorológica emitida por la DMC, que pronostica precipitaciones intensas en la región entre el 18 y el 21 de julio. A ello se suman alertas por viento moderado a fuerte en el litoral, cordillera de la costa, valles precordilleranos, precordillera y cordillera; precipitaciones moderadas a fuertes; nevadas moderadas a fuertes con desarrollo de ventiscas en la alta cordillera; y tormentas eléctricas con probabilidad de fuertes rachas de viento en las provincias de Limarí y Choapa.

De acuerdo con el Informe de Amenaza Meteorológica de la DMC, para este fin de semana y el lunes se esperan acumulados de entre 30 y 50 milímetros de lluvia en el litoral, la cordillera de la costa, los valles precordilleranos y la precordillera. En tanto, en la cordillera se pronostican entre 80 y 100 centímetros de nieve para este sábado y domingo, mientras que el lunes se esperan entre 40 y 60 centímetros.

En cuanto al viento, el pronóstico considera intensidades de entre 25 y 40 km/h en distintos sectores de la región, con rachas que podrían alcanzar los 60 km/h en el litoral, 75 km/h en la cordillera de la costa y los valles precordilleranos, y hasta 90 km/h en la cordillera.

A este escenario se suma el Aviso N°32 del Centro Meteorológico de la Armada de Chile por marejadas anormales entre Huasco y el Golfo de Penas, incluyendo el archipiélago Juan Fernández, condición que se mantendrá hasta este sábado 18 de julio.

Asimismo, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) advirtió una alta probabilidad de remociones en masa, como aluviones, deslizamientos y caídas de rocas, en el litoral, la cordillera de la costa, los valles precordilleranos y la precordillera de la región. En la cordillera, en tanto, el peligro fue calificado como bajo.

Senapred indicó que, con la declaración de la Alerta Roja regional, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para responder a la emergencia y controlar sus efectos, considerando la magnitud de las condiciones meteorológicas pronosticadas. La medida permanecerá vigente hasta que la situación así lo amerite.

PURANOTICIA