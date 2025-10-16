Senapred activa la mensajería SAE y solicita evacuar el sector Llanos de Cogotí en Combarbalá por incendio forestal

Por un incendio forestal, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar el sector Llanos de Cogotí en Combarbalá, región de Coquimbo.

Bomberos de la comuna trabajan para controlar el siniestro de pastizales, además, se gestionan camiones aljibes.

El organismo activó la mensajería SAE y recordó "actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta".

Además, solicitó que durante la evacuación, "no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades".

Cabe señalar que debido a la emergencia se suspendieron las clases en la escuela Juanita Fernández Solar.

(Imagen: @redcomunales)

PURANOTICIA