Senador Chahuán: "En Valparaíso faltó capacidad para construir liderazgo que no parezca forzado por una negociación electoral"

El senador de Renovación Nacional (RN) por la Región de Valparaíso, Francisco Chahuán, abordó el proceso eleccionario que se avecina en el país, donde los chilenos deberán acudir a las urnas para elegir a sus nuevos alcaldes, concejales, consejeros regionales y gobernadores, además de hacer un balance respecto de lo que han sido las negociaciones que ha llevado tanto Chile Vamos como su partido de cara a dichos comicios, proceso en el que Luis Pardo, de las filas de RN, asoma como el gran perdedor.

En entrevista con el diario La Segunda, el legislador aseguró que su gran expectativa es recuperar "una gran cantidad de municipios del Gran Valparaíso y de las distintas provincias de la Región de Valparaíso". Pero para ello, aseguró que se necesita hacer "un esfuerzo muy contundente, que requiere mucha ingeniería de terreno, y eso implica que la musculatura electoral tiene que trabajar con la candidatura única".

Así es como Francisco Chahuán, quien el 2026 deberá dejar la Cámara Alta, deslizó una crítica al proceso de negociación que se ha llevado a cabo en este marco, principalmente en lo que atañe a la Elección por la Gobernación Regional, diciendo que "en Valparaíso faltó y ha faltado la capacidad para construir liderazgo de una manera distinta, que no parezca forzado por una negociación electoral, sino que surja desde las bases de los partidos de las distintas oposiciones".

En ese sentido, el parlamentario reconoció que en RN "hay una sensación de molestia, que se entiende. Tuvimos un consejo nacional muy complejo hace unos días atrás, en que muchos pedían incluso libertad de acción. Si estamos en una negociación que le ha costado tanto dolor a RN en la Región de Valparaíso, tiene que haber actos de generosidad en todas las regiones. Por eso digo que lo fundamental es ver la foto final".

También tuvo palabras para referirse a la bajada de Luis Pardo como candidato para la Gobernación Regional de Valparaíso: "Es muy doloroso que el pacto haya bajado a Luis Pardo. ¿Cómo no va a ser complejo para Renovación Nacional, que tiene cinco parlamentarios, cinco alcaldes, en circunstancias que la UDI tiene solo un alcalde en toda la región de Valparaíso? Entonces, por supuesto que es un tema sustantivo y se aprecia como una cuestión dolorosa para la militancia y para el partido, que tiene toda la musculatura electoral en la región", dijo a La Segunda.

De todas maneras, descartó enrostrarle la responsabilidad de esto a María José Hoffmann, de quien señaló que "hay que ser muy cuidadoso porque vamos a tener que ponernos todos detrás del candidato que finalmente se inscriba. Creo que falta entender cómo se realizan las negociaciones. Cuando ganamos la elección parlamentaria fue porque actuamos con pragmatismo y generosidad y eso nos permitió tener listas competitivas. Lo fundamental es qué candidato es capaz de reunir la fuerza de las oposiciones y, por lo tanto, hay que ver la foto final, no hay que hacer análisis con la foto a medias. Yo espero el último día de la negociación para poder apreciar si fue buena o mala, pero Rodrigo Galilea está haciendo un gran esfuerzo".

Bajo este contexto, aseguró que "Luis Pardo ofrecía la oportunidad de un candidato único en Valparaíso, en términos de la conversación que se requiere ahora con Demócratas, Amarillos, Social Cristianos y con el Partido de la Gente, además de los independientes que ya están corriendo como Manuel Millones, y eso es esencial en Valparaíso. Por eso insisto en que se requiere capacidad de llegar con un candidato único que ofrezca esa capacidad de representar a las distintas oposiciones, que es lo que nuestros electores están pidiendo".

En conversación con Puranoticia.cl, el ex presidente de RN, Cristián Monckeberg, sugirió que Francisco Chahuán sea la carta del partido en una eventual primaria presidencial de Chile Vamos, situación que fue abordada por el aludido, quien dijo que "me lo han pedido, pero hay que actuar con mucha responsabilidad porque hay que darles importancia a los proyectos colectivos. Las distintas oposiciones del sector han equivocado el camino reiteradamente porque pareciera que son proyectos más bien personales. Y no, uno tiene que ponerse a disposición de los proyectos colectivos, y que las figuras que se perfilen cuiden al resto de los liderazgos".

Finalmente, acerca de su futuro una vez que deba dejar el Senado en menos de dos años más, indicó ante la consulta si se ve en un eventual Gobierno de Matthei que "es un completo error adelantar la carrera presidencial. Falta mucha agua que corra bajo el puente. Acá lo que se requiere es concentrarnos en la elección municipal y de gobernadores regionales. Lo otro será un producto de ese clima que se genera después de la elección municipal. Nunca una opción presidencial ha triunfado si no va acompañada por un proceso de elección municipal el año anterior. Por lo tanto, la mayor concentración, la mayor atención, debe ser justamente a aquello".

