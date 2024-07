Secretaria del Partido Radical en San Felipe fue expulsada de sede por diputado Lagomarsino, quien acusa "ocupación ilegal" del inmueble

Una fuerte disputa política es la que está enfrentando hace largos meses el Partido Radical (PR) en la región de Valparaíso, lo que se refleja –por ejemplo– en que hace dos años no tienen un presidente titular en la zona, ante la renuncia de quien resultara electo en los comicios internos de 2022, Christian Román; y donde, además, el diputado del Distrito 7, Tomás Lagomarsino, ha cobrado protagonismo tras ingresar a militar a la tienda que lo respaldó cuando era independiente en las parlamentarias de 2021.

Y es justamente el parlamentario por la zona costera de la región de Valparaíso quien vuelve a estar en el ojo del huracán, pues dirigentes del interior (Distrito 6) lo sindican como el responsable del desalojo –con la ayuda de Carabineros– de la secretaria comunal del PR en San Felipe, quien terminó detenida tras presuntamente ocupar de manera ilegal el inmueble del partido, pese a que cuenta con permisos desde el 2016.

Todo comenzó durante la mañana del sábado 20 de julio cuando hasta las afueras de la sede sanfelipeña del Partido Radical llegó el diputado Lagomarsino junto a otras dos personas, quienes cortaron con un napoleón el candado del inmueble para hacer ingreso a él y solicitarle a la mujer –quien vive en el lugar desde 2016 tras complicaciones en su salud– que se retire porque utilizarían el espacio para una actividad en la que estaría el ex candidato presidencial Alejandro Guillier.

Puranoticia.cl conversó con el consejero regional del PR en Valparaíso, Davis Bahamonde, a quien justamente llamó la secretaria comunal pidiéndole ayuda. El dirigente explicó que "estaba haciendo ingreso el Diputado a la sede, que ya había roto el candado con un napoleón. La increpó diciéndole que quién era ella. Ella se presentó como la secretaria comunal y él le dijo que era Diputado de la República, pero sin mostrar nada. Dijo que llamaría a Carabineros, que iban en camino al lugar. Él estaba con dos personas que bajaban equipos desde la camioneta del Diputado".

A ello agregó que "llegaron cuatro patrullas de Carabineros, con dos motos, para tomar detenida a la señora, porque el Diputado la acusó de usurpación, cosa que fue completamente ilegítima porque él nunca mostró un documento de que iba a ingresar a la sede por un evento... o hacerlo por último de manera amistosa. Él llegó cortando un candado y tratando mal a la señora. Luego entró a los salones y puso los equipos para un evento para el señor Guillier".

SUS NIÑOS QUEDARON SOLOS

La acción causó la molestia de los dirigentes del Partido Radical en la zona interior de la Quinta Región, pues la mujer fue detenida por Carabineros, mientras que sus dos hijos, ambos menores de edad, quedaron solos en la sede sin ninguna respuesta. "El diputado Lagomarsino no tiene ningún cargo en el partido y firmó hace un poco más de un año la ficha radical, pero se ha apropiado de todas las normativas y lo que suscita dentro del partido en la región, además que es del Distrito 7, no de acá. Y eso no podemos tolerar", comentó Davis Bahamonde en diálogo con Puranoticia.cl.

Quien también abordó lo ocurrido en San Felipe fue la diputada por la zona, María Francisco Bello, de las filas del Frente Amplio (ex Convergencia Social): "Me apersoné en la sede comunal del Partido Radical para saber en qué condiciones estaba Minerva, ya que llevamos una relación de amistad de hace mucho tiempo y doy fe que Minerva ha vivido mucho tiempo en esta sede, gracias al Partido Radical y sobretodo porque le han dado permiso para vivir aquí en el comunal de San Felipe. Queríamos saber cómo estaba por esta lamentable situación que vivió, pero sobretodo porque hay niños involucrados, que tuvieron que ver que su madre fuese detenida, sacada de su hogar y porque los niños quedaron solo, lo que nos parece gravísimo", señaló Bello.

En tanto, la presidenta comunal del Partido Radical en San Felipe, Yennifer Ortega, comentó que "damos fe de que nosotros le hemos entregado la potestad para que Minerva viva con sus hijos en este lugar, porque ella también hace un rol de cuidadora, aparte de ser militante del Partido Radical y secretaria comunal. Otra cosa que quiero agregar es que nosotros tuvimos un Consejo Regional, en el cual el diputado Lagomarsino me vio personalmente y no fue capaz de decirme o informarme de que se iba a realizar este tipo de reunión en este lugar".

LAGOMARSINO ACUSA OCUPACIÓN ILEGAL

Requerida por Puranoticia.cl su opinión frente a esta serie denuncia emanada desde el comunal de San Felipe, el diputado Tomás Lagomarsino señaló que "nadie sabía que estaba haciendo ocupada. De hecho, meses atrás se habían entregado las llaves de ésta e indicado desde la directiva comunal de San Felipe que ésta se encontraba desocupada y en estado de abandono. Sin embargo, y en este contexto, llegué a esta sede e intespectivamente se me prohíbe el ingreso por parte de una persona que estaba en el lugar y que tenía un candado con una cadena, evitando el paso a la sede".

"A esta persona me presento, le digo que teníamos una actividad y me prohíbe el paso, por lo cual me veo obligado a llamar a Carabineros, quienes acuden al lugar y constatan que la persona estaba viviendo allí. Esto era absolutamente desconocido a nivel nacional, a nivel regional, salvo por el comunal San Felipe, que había informado meses atrás que ésta se encontraba desocupada y en estado de abandono", agregó.

De hecho, el legislador afirma que "en el camino, durante el día, me fui enterando de varias situaciones que dejan mucho que desear: que la sede se estaba utilizando para arrendar estacionamientos y para arrendar sus oficinas, sin que los recursos emanados de estas actividades llegaran a las arcas del partido. Igualmente con una deuda tremenda en agua y luz, que no ha sido pagada y que se ha generado por las mismas actividades que se están realizando y la persona que está viviendo en el lugar".

"Es evidente que las sedes de los partidos están reguladas por la ley de partidos políticos y que no pueden ser ocupadas para cualquier fin. Nadie puede estar por sobre la ley. Y en ese contexto, es que lamentablemente la persona cayó en una ocupación ilegal. Una vez llega Carabineros es detenida, pero es liberada durante el transcurso de la mañana, quedando la denuncia interpuesta y el partido tomando las acciones legales que corresponda, tanto para desocupar definitivamente esta sede y que se le dé el uso que por ley corresponde darle y que, a la vez, esto sea regularizado y que esta sede sea un beneficio para la comunidad y no para resolver los intereses de unas pocas personas que, al parecer, han estado ocupándola indebidamente", cerró.

ORIGEN DE LA CONTROVERSIA RADICAL

¿Pero cómo se origina toda esta polémica en la zona? Según explicó Davis Bahamonde, todo comenzó hace dos años, luego que Christian Román saliera presidente electo. Sin embargo, conforme avanzaron los días, éste renunció y asumió Luis Cisternas como timonel subrogante, quien estaría siendo "utilizado" por el diputado Lagomarsino para ejecutar sus órdenes. De paso, el parlamentario habría solicitado la expulsión de dirigentes como Davis Bahamonde, quien fue llevado al Tribunal de Disciplina, pero luego reintegrado a las filas del partido, ratificándose como Consejero Regional.

De igual forma, la disputa Bahamonde-Lagomarsino se habría originado desde que el primero solicitó que el legislador no manejara el consejo como estaba haciéndolo, pues debía respetar la institucionalidad y jerarquía, considerando que por entonces aún estaba como presidente Christian Román. Pero desde la llegada de Cisternas como subrogante que no se realizan sesiones de consejo, dejando completamente dividida a la colectividad. "Así comienza esta batalla política con el señor Lagomarsino en la zona del Valle de Aconcagua", explicó el consejero consultado por Puranoticia.cl.

Ahora bien, respecto al último conflicto, señaló que después de dos años sin reuniones de Consejo Regional se han llevado a cabo dos reuniones, donde se presentó la nómina de candidatos a concejales para la Elección Municipal del 27 de octubre. Sin embargo, para sorpresa de los presentes, sólo había cartas independientes respaldados por el PR, pero ningún militante, situación por la cual reclamaron, generando de paso la molestia del diputado Lagomarsino. "Reclamamos porque queríamos a nuestros candidatos radicales, lo que ofuscó al diputado Lagomarsino", expuso Bahamonde, quien aseguró que esta situación se generó la noche previa al desalojo de la secretaria.

DIRECTIVA NACIONAL ENTRA AL RUEDO

Consultada por Puranoticia.cl respecto a lo ocurrido el sábado en San Felipe, la mesa ejecutiva del PR explicó que la semana pasada, el diputado Tomás Lagomarsino solicitó utilizar la sede del PR, a fin de realizar una actividad política.

Considerando que las llaves de la sede fueron entregadas a la secretaria por parte de dirigentes del partido, aseguraron que no les indicaron que "ésta tenía un uso u ocupación". De esta manera, se facilitaron las llaves para la realización de la actividad informada por el diputado Lagomarsino.

"La información que disponía la Directiva Nacional, y en especial las instancias incumbentes, como Tesorería Nacional, Secretaría General y Presidente Nacional, es que la sede estaba en total abandono, con una deuda abultada en cuenta de electricidad y agua potable (la primera fue pagada el año pasado en su totalidad y la segunda aún se mantiene vigente), siendo incluso afectada por un robo a principios de este año (realizándose las denuncias del caso), lo que se ha informado formalmente al Servicio Electoral", agregaron desde el Partido Radical, en Santiago.

En cuanto a lo del 20 de julio recién pasado, dijeron que "tomamos conocimiento de la situación acontecida el día sábado recién al mediodía, por información del diputado Tomas Lagomarsino, al hacer uso de la sede antes mencionada, lamentando profundamente el desconocimiento del uso que se estaba haciendo de la sede institucional de la colectividad, por lo que estamos realizando los procesos de investigación interna que correspondan".

"Es hoy nuestra preocupación regularizar la situación del uso de la sede, a partir de los informes que nos deben llegar prontamente, tanto del diputado Lagomarsino y la Presidenta Comunal del Partido Radical de Chile de San Felipe, tomar las acciones que correspondan y colaborar en la solución de la situación social de la persona que estaba habitando en el inmueble de la colectividad y de otros usos que se estarían dando a la sede del partido", agregaron.

Finalmente expusieron que el PR "estará atento a realizar acciones legales con el objeto de que se pueda investigar alguna responsabilidad penal que pueda caber en el uso indebido de los inmuebles del Partido, cuando el uso de sedes institucionales no esté debidamente autorizadas por la autoridad competente".

PURANOTICIA