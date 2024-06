"Se viene feo": Damnificados del megaincendio en Viña del Mar temen que lluvias pronosticadas puedan generar un aluvión

Atemorizados se encuentran los vecinos viñamarinos afectados por el megaincendio que arrasó con vastos sectores altos en febrero; esto, debido al pronóstico de fuertes lluvias y vientos que se anuncian para este sábado y domingo, y la próxima semana.

Y es que se ha pronosticado un sistema frontal que afectará a la región de Valparaíso, desde la zona costera hasta la cordillera de Los Andes, generando un periodo de vientos de dirección general norte, con intensidades de 37 a 55 kilómetros por hora (km/h), con rachas máximas que incluso podrían llegar a los 80 km/h.

Así lo dio a conocer el meteorólogo Luis Vidal, quien señaló a Puranoticia.cl que este fenómeno comenzará "a contar de la tarde-noche del sábado 8 de junio, hasta las primeras horas del domingo 9 de junio, además de un periodo de lluvia a contar de las 18:00 o 19:00 horas del sábado, hasta un poco antes de mediodía del domingo".

En específico, se prevé que precipiten entre 10 a 20 milímetros este fin de semana.

Respecto al nuevo frente que llegará a la zona durante la próxima semana, se indicó que comenzará el miércoles 12 de junio, en horas de la tarde-noche, generando vientos intensos en dirección norte, con intensidades entre 55 a 65 km/h y rachas máximas que esta vez podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

"Esta condición frontal traerá a la región de Valparaíso un periodo de precipitaciones más activas en cuanto a intensidad y cantidad de agua caída, que se iniciará durante la tarde-noche del miércoles 12 de junio, extendiéndose hasta la madrugada del viernes 14 de junio", añadió el profesional (@Meteo_Wave).

TEMOR DE LOS DAMNIFICADOS

Bajo este contexto, Puranoticia.cl tomó contacto con algunos de los vecinos damnificados del megaincendio de febrero en la parte alta de Viña del Mar, básicamente para conocer cómo se están preparando para recibir estas lluvias y las bajas temperaturas. Así adelantaron que el principal miedo que tienen es a los deslizamientos de tierra.

Nimrod Sandoval, dirigente vecinal de la Villa Rogers, comentó que "vivimos a los pies del campamento Manuel Bustos, y toda la tierra suelta de arriba viene a dar acá abajo. Entonces nos va a afectar". A eso agregó que "al Estado se le ocurrió construir viviendas de emergencia en las quebradas de algunos sectores del campamento, entonces hicieron remociones de tierra, así que imagínese todo lo que baja por las quebradas. Por lo menos hasta ahora no ha llovido tan fuerte, pero si viene un sistema frontal tan fuerte como dicen, no creo que nos vaya a ir muy bien".

Luego, la dirigenta vecinal del campamento Manuel Bustos, María Tapia, señaló en diálogo con Puranoticia.cl que "todo quedó tan sensible por el incendio, con árboles y vegetación quemada, que los terrenos están de por sí más sensibles y hay temor que pudieran haber deslizamientos de tierra que afecten a las casitas, porque dicen que viene como un ciclón. Entonces no hay nada que podamos hacer para detener esto. La gente está muy asustada y preocupada por si viene algo peor".

En tanto, Felipe González, de la Villa Independencia, expuso que "la gente que ha construido en las tomas ha sacado parte del cerro y eso hace que se generen escombros acumulados que no han ido a retirar. Entonces no da abasto el único gato, retroexcavadora y camión que dejó la Municipalidad de Viña, porque hay mucho escombro acumulado en los cerros, y ante una lluvia grande que pueda venir, va a traer todos estos escombros para abajo y puede causar un aluvión".

CRUDA REALIDAD

Otro de los hechos comentados por los vecinos viñamarinos tiene que ver con la cruda realidad en la que se encuentran viviendo. Nimrod Sandoval contó que en la Villa Rogers –y en otras– "aún hay gente que está viviendo en carpa. Yo mismo estoy dentro de un caparazón, pero viviendo en carpa. Y hay mucha gente así. Las casas que están a medio construir están sólo con la parte de afuera. Entonces, la humedad y condensación del agua se pasa para abajo igual porque no tienen los filtros, no están forradas por dentro, no tienen aislamiento de lo que pueda bajar, entonces igual pasa la humedad".

Pero además, el dirigente explicó que tienen otros dos problemas: la invisibilización y el fin del Estado de Excepción. "En cuanto a la ayuda estamos invisibilizados, porque piensan que no existimos y la ayuda no llega como corresponde. De hecho, tienen que ir a la Villa Independencia a buscar ayuda. Además, el peor error que pudo haber cometido el Estado de Chile fue habernos quitado el Estado de Excepción, porque por lo menos si viene un sistema frontal de ese tipo, y hay emergencias grandes, están las Fuerzas Armadas y Carabineros presentes, y por lo menos podrían aportar, pero nos quitaron eso y ahora sí que estamos abandonados totalmente".

El vecino de Villa Independencia, Felipe González, en tanto, indicó que "el poco y nada nylon que quedaba ya lo repartimos y a la gente que me ha pedido le he dicho que tiene que ir a comprar porque la Municipalidad tampoco nos ha dispuesto camiones y los centros de distribución de mercadería, que era los que daban nylon, ya cerraron. Entonces todos los vecinos están rascándose con sus propias uñas. Nosotros mismos tenemos que ver el resguardo de la lluvia y ni hablar del frío, porque después vienen las heladas. Entonces es terrible para las personas que no tienen forrado, porque hay gente que compró casas prefabricadas y no vienen forradas".

Por último, la dirigenta María Tapia, del campamento Manuel Bustos, concluyó diciendo a Puranoticia.cl que "la gente está asegurando sus casitas con lo que pueden y con lo que tienen. Hay gente que está aún por el tema del incendio y no tienen los suficientes recursos. Pero con lo que tienen están reparando sus casas y afirmando los techos porque se viene feo. Además viene el frío y hay mucha gente que no tiene estufas y no tiene cómo calentarse. Es muy difícil lo que se viene".

