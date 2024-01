"Se perdió el respeto por todo": Molestia ciudadana genera evento automovilístico clandestino en transitada arteria de Concón 

Cerca de 150 personas respondieron a una convocatoria efectuada en redes sociales, la cual daba cuenta de un evento de carreras clandestinas a desarrollarse en Concón durante la noche del recién pasado sábado 30 de diciembre.

La cita era en el estacionamiento de un strip center de la comuna, desde donde dieron inicio a los denominados "piques" en la transitada avenida Edmundo Eluchans, arteria ubicada en la parte alta de la comuna, la cual conecta con Viña del Mar.

El evento, que no contaba con ningún tipo de autorización, no dejó indiferente a nadie, pues el rugir de los motores –muchos de ellos refaccionados para que suenen aún más– causó el malestar generalizado de la comunidad del sector. A aquello se le sumó el miedo de que estas carreras ocasionaran algún accidente de tránsito.

"Son autos enchulados haciendo carreras clandestinas en Blanca Estela, con tubo de escape preparados para imitar fuegos artificiales. Ya pasaron por Bosques (de Montemar), doblaron arriba hacia Gastón Hammel", dijo un vecino, al dar cuenta de lo ocurrido aquella noche en Concón, agregando que "se perdió el respeto por todo".

"No hay decibeles que aguanten a estos descarados. Hace media hora llame a Carabineros y aún no llegan", añadió con molestia, según constató Puranoticia.cl, que también pudo acceder a algunos videos captados por el mismo residente, que reveló el alto volumen que tenían los parlantes de los automóviles estacionados en plena calzada.

Frente a este gran dolor de cabeza que tuvieron los conconinos el fin de semana, el alcalde Freddy Ramírez explicó en sesión del Concejo Municipal de este miércoles 3 de enero que "este evento no fue autorizado por la Municipalidad de Concón. No fuimos informados de ninguna forma, ni verbal ni por escrito, y nos enteramos por la convocatoria abierta que se realizó en las redes sociales".

Junto a indicar que primero se habló de un encuentro donde sólo se mostrarían los vehículos, sostuvo que "apenas nos enteramos que eran carreras clandestinas, tomamos contacto con Carabineros de manera más intensa", asegurando también que "en una hora y media el evento estaba completamente disperso".

El alcalde Ramírez también explicó que este evento no autorizado tuvo un paralelo en la recta Las Salinas, en Viña del Mar, donde también ocurrió lo mismo.

"Hoy se nos responsabiliza de todo lo bueno y lo malo de la comuna, pero hay cosas donde no tenemos capacidad de fiscalización absoluta. En el turno teníamos a cuatro o seis personas de noche para el 30 de diciembre. Además, Carabineros atendía un tremendo despliegue por un concierto en el estadio Sausalito (de David Guetta), por lo tanto los esfuerzos estaban concentrados en otro evento", añadió.

Por ello, expuso que "nosotros no podíamos enviar (al lugar) cuatro patrulleros sin facultades represivas, que tampoco pueden detener, para enfrentar a 150 personas que estaban en un sector con consumo de alcohol y de drogas".

También manifestó que "entiendo la molestia de los vecinos, pero esto no es responsabilidad municipal. No hubo autorizaciones municipales y en justa medida no íbamos a exponer a nuestros patrulleros a enfrentarse a 150 personas en esas condiciones. De hecho, Carabineros pidió apoyo a la COP de Valparaíso, por lo tanto es muy difícil que se nos pida como Municipio hacer dispersión de gente cuando los que están preparados para hacerlo deben pedir apoyo".

Cabe hacer presente que, por su parte, la presidenta de la Fundación Emilia, Carolina Figueroa, señaló sobre estas carreras clandestinas en Concón, que "lamentablemente, desde la promulgación de lo que es la ley de carreras clandestinas y también de lo que es la ley de velocidad excesiva o temeraria, no hemos logrado que se avance en fiscalización de este tipo de hechos".

