Se cumple una semana de la desaparición de Anahí en Viña del Mar: misteriosa mujer con la que habló por última vez resulta clave

Nuevos antecedentes se han podido conocer respecto a la desaparición de Anahí Espíndola Córdova, joven viñamarina de 22 años a la cual se le perdió todo rastro hace exactamente una semana, cuando en horas de la noche del jueves 4 de enero salió del gimnasio Seven, ubicado en Recreo, rumbo al sector costero de la Ciudad Jardín.

Eran las 23:00 horas cuando Anahí sale del gimnasio, no sin antes advertirle a la recepcionista que no se sentía muy bien. Tras ello, comienza a bajar trotando por la avenida Agua Santa, mostrando a ratos un comportamiento errático y mirando hacia atrás, tal como se logra apreciar en las cámaras de televigilancia del sector.

Las mismas la muestran caminando a las 23:09 por calle Von Schroeder, donde se reúne con una misteriosa mujer de unos 50 años, con quien interactúa e intercambia un elemento hasta el momento desconocido. Luego, la joven sigue su trayecto hacia el puente Casino, mientras que la adulta se desplaza con una bolsa amarilla hacia Arlegui.

CONOCIDA DE LOS CUIDADORES DE AUTOS

Es en este punto donde se estableció un nuevo antecedente del caso, pues las cámaras de televigilancia de esta transitada arteria viñamarina la muestran cruzando hacia el pasaje Nieto, donde cruza palabras con los cuidadores de autos del sector. Segundos después continúa su trayecto por Arlegui, donde saluda de abrazo a otro sujeto, lo que da cuenta que la misteriosa mujer sería una conocida del lugar.

Cabe hacer presente que esta mujer resulta clave para el éxito de la investigación, sin embargo, ha llamado poderosamente la atención que hasta el momento aún no se haya acercado a la policía a aportar antecedentes, considerando que los registros muestran que ella fue la última persona con la que tuvo contacto físico. Por este motivo es que se estima que la mujer resulta sujeto de interés importante en la indagatoria.

El jefe regional de la PDI en Valparaíso, prefecto inspector Guillermo Gálvez, indicó sobre las pesquisas para dar con esta desconocida que "se está trabajando para poder ubicar a todas las personas que tengan algún tipo relación con Anahí y que la hayan visto en la última hora desde que sale del gimnasio el jueves pasado".

HALLAZGO DE MOCHILA

Volviendo al trayecto de Anahí, ya después de interactuar con la mujer, se aprecia que la joven efectúa una acción en su teléfono, lo que se presume sería el momento exacto en el que desactiva el compartir su ubicación. Esto, considerando que la hora coincide con el instante en que sus amigas aseguran que dejó de estar en su radar.

Posteriormente, se le ve cruzando el puente Casino, aparentemente con el objetivo de llegar a la playa Casino, donde está desembocadura del estero Marga Marga, sitio donde –además– se han concentrado las labores de búsqueda de la joven de 22 años.

Es justamente en dicho sector donde este miércoles se encontró una mochila, la cual comenzó a ser periciada para establecer si se trataba de la pertenencia que portaba Anahí tras salir del gimnasio. No obstante, las diligencias determinaron que no eran de ella: "No hay ningún antecedente con respecto a la mochila. Mayor antecedente no hay de esa mochila", indicó el jefe regional de la PDI en Valparaíso.

Además, el prefecto inspector Guillermo Gálvez señaló que "estamos trabajando de la mejor forma como Policía de Investigaciones, poniendo todo al servicio de la búsqueda de la joven Anahí. Estamos haciendo un trabajo en conjunto a la Armada y Carabineros con la finalidad de encontrar a Anahí lo antes posible".

MAREJADAS ANORMALES

Respecto al último punto que dio a conocer el jefe de la PDI en la región de Valparaíso, cabe hacer presente que el Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso, órgano dependiente de la Armada de Chile, emitió un nuevo aviso de marejadas anormales desde Arica hasta Constitución, fenómeno que incluye, por supuesto, a Viña del Mar.

Esto, sin dudas, dificultará la búsqueda de Anahí Espíndola, teniendo en cuenta que gran parte de las labores se están desarrollando en el borde costero y en el mismo mar.

"Vamos a presentar condiciones de marejadas anormales en la jurisdicción de Valparaíso. Por lo tanto, todas esas labores de búsqueda podrían verse interrumpidas de forma negativa los días jueves, viernes y sábado", señaló al respecto el capitán de puerto de Valparaíso, capitán de fragata Ignacio Ortiz.

De igual forma, este fenómeno afectaría a la labor que están desarrollando los equipos de buzos tácticos que la Policía de Investigaciones ha desplegado en la zona.

Vale explicar que las labores de búsqueda en la zona marítima se han desarrollado desde la playa Casino, en la desembocadura del estero Marga Marga; continuando por todo el borde de la avenida Perú; continuando por los alrededores del muelle Vergara y las playas contiguas; hasta llegar al sector de Las Salinas.

De hecho, antecedentes revelados durante el fin de semana, daban cuenta que los familiares y la policía recibieron llamados alertando de haber visto a una joven transitando por los alrededores del muelle Vergara y comprando en el servicentro de una bencinera ubicada en el sector de Las Salinas.

MENSAJE DE LA MADRE

Cuando se cumple una semana de la desaparición de la joven Anahí, su madre, Düra Córdova, le dedicó un emotivo mensaje a través de las redes sociales.

A través de su «Historias» en Instagram, la mujer escribió: "Retoño mío, esta es la bendición de tu madre. Nunca olvides a Dios, ni un momento".

El texto es acompañado de una fotografía en la que se le ve a ambas posando ante la cámara con una sonrisa, tal como puedes ver a continuación:

Cabe recordar que la Policía de Investigaciones informó que la investigación por presunta desgracia de Anahí Espíndola se encuentra caratulada como "secreta" por parte del Ministerio Público, por lo que no se entregarán mayores antecedentes respecto del trabajo investigativo, sino hasta obtener resultados.

