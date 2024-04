Se constituye comisión investigadora de la Cámara por incendios que afectaron a comunas de la región de Valparaíso

En la Cámara de Diputados se constituyó la comisión especial investigadora por los megaincendios que se afectaron a las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, durante febrero.

La instancia que tiene un plazo de 60 días para elaborar su informe eligió como su presidente a Tomás Lagomarsino.

El militante del Partido Radical afirmó que su rol es “efectivamente permitir que en la discusión se pueda determinar qué falló”.

Por su parte, el diputado Andrés Longton (RN) indicó que “esta instancia va a permitir investigar a fondo las eventuales responsabilidades administrativas y políticas de las autoridades que estaban a cargo, no solamente de prevenir de mejor manera esta tragedia que dejó a miles de familias sin sus hogares y muchos que perdieron sus seres queridos, sino que haber implementado de buena manera medidas de prevención, alertas que no llegaron, vías de evacuación que no existían, cortafuegos que no se hicieron y comunicaciones que fueron fallidas entre distintas autoridades que hoy día están a cargo de nuestro país”, según consigna Soy Valparaíso.

En tanto, el legislador Jorge Brito sostuvo que “apoyamos la presidencia del diputado Lagomarsino pues él se ha comprometido a darle un foco de política pública a la comisión investigadora. Las instituciones de emergencia tienen que tener lo mejor de nuestro país por su actuar correcto, salvar vidas y sus negligencias pueden también costar pérdidas humanas. Es por eso que con el dolor de nuestras vecinas y vecinos que murieron quemados vivos en el mega incendio de Viña del Mar, es que estamos comprometidos a fortalecer las instituciones de emergencia y lograr que éstas actúen de la mejor manera posible para cuidar de nuestro país y nuestros compatriotas”.

Agregó que “estaremos en el minuto a minuto desde antes de declarada la emergencia, revisando cómo actuaron Conaf, Senapred, el Ministerio del Interior y además también esperamos contribuir a ajustar y mejorar el despliegue del Estado para ir en ayuda a las familias damnificadas, pues aún faltan muchas viviendas de emergencia y además la solución definitiva".

Mientras que el diputado Andrés Celis manifestó que esperan “establecer responsabilidades y fallas en las medidas de prevención y evacuación, y estas serán fundamentales para arrojar luz sobre las responsabilidades y fallos en las medidas de prevención y evacuación durante el megaincendio en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana".

"Con esta comisión buscamos que se puedan evitar errores en el futuro porque este es un desastre sin precedentes en cuanto al nivel de destrucción y dada la naturaleza extraordinaria de esta tragedia y, en definitiva, no se ha sabido manejar correctamente, se cometieron muchísimos errores y las víctimas fueron los únicos afectados. Por esto aquí se debe poner el foco en la existencia y ejecución de planes de prevención de incendios forestales, la evacuación durante la emergencia, el número de fallecidos, el levantamiento e identificación de cadáveres, entre otras materias", complementó.

Cabe señalar que la comisión estará encargada de "fiscalizar los actos de gobiermo realizados por los ministerios, servicios públicos dependientes de tales ministerios, y la Delegación Presidencial de Valparaíso, entre los años 2023 y 2024, a los actos realizados con ocasión de los incendios que afectaron en febrero de 2024 a las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana".

Integran la instancia los parlamentarios Sergio Bobadilla, Guillermo Ramirez, Andrés Longton, Andrés Celis, Jorge Brito, María Francisca Bello, Tomás Lagomarsino, Daniel Melo, Carolina Marzan, Gloria Naveillan, Erika Olivera, Luis Cuello y Luis Sánchez.

