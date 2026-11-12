Robo de $8.500 millones a sucursal del BCI en Concepción se convirtió en el mayor atraco a una entidad bancaria en Chile

El monto final del robo a la sucursal bancaria del BCI del centro de Concepción alcanzó a los $8.520 millones, a los que se suman 80 mil dólares y 30 mil euros, según confirmaron desde la Fiscalía Regional del Biobío y la Policía de Investigaciones (PDI).

De esta manera, se convirtió en el robo más cuantioso cometido contra un banco chileno y el cuarto en el "ranking" general, superado por el de la empresa de valores Esertval de Independencia ($15.823 millones, 2017); el del aeropuerto de Santiago ($13.300 millones, 2020) y el del Brink's de Rancagua ($12 mil millones, 2024).

El fiscal regional del Biobío, Roberto Garrido, informó que "la entidad bancaria afectada completó sus arqueos y nos informó que desde su sucursal en el centro de Concepción se sustrajeron $8.500 millones. Por el monto, es uno de los mayores robos que han afectado a una sucursal bancaria en nuestro país".

"Los antecedentes que hemos reunido hasta ahora, indican que habrían participado al menos 10 personas con un nivel de preparación poco habitual. Antes del robo intervinieron una cámara de seguridad cercana al banco", añadió el fiscal.

Por su parte, la jefa de la PDI del Biobío, prefecta Carolina Namor, precisó la cifra e indicó que "en este proceso de investigación, el banco y los peritos de la PDI lograron determinar que el monto sustraído es de $8.520 millones".

"Continuamos trabajando en el sitio del suceso. Debemos levantar la mayor cantidad de indicios, rastros o evidencias para determinar identidades, rutas, desplazamientos, metodologías que permitan encontrar a los autores del delito", agregó la jefa policial.

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