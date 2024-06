Ripamonti y parlamentarios piden a Boric extender Estado de Excepción: “Es imperativo que el Gobierno escuche a nuestros vecinos”

Fue el 29 de abril cuando el Presidente Gabriel Boric prorrogó por tercera vez el Estado de Excepción para las comunas de Viña del Mar y Quilpué, debido a las consecuencias del megaincendio del 2 de febrero que terminó con la vida de 137 personas, destruyó casas y que dejó a miles familias sin hogar y hoy en pleno proceso de reconstrucción.

Así lo informó la delegada presidencial de la región de Valparaíso, Sofía González, en aquella oportunidad: “Luego de realizar un análisis respecto de elementos y criterios, el Presidente de la República ha instruido prorrogar el estado de excepción constitucional por un plazo de 30 días para las comunas de Viña del Mar y Quilpué”. Los motivos eran “seguir trabajando tanto en la etapa de rehabilitación como de reconstrucción del territorio”

De aquello han pasado más de 30 días y no se renovó, por lo que hoy por hoy los barrios de Villa Independencia, El Olivar, Canal Chacao, Pompeya Sur, Villa Olímpica, entre tantos otros, no cuentan con aquello.

El sábado 1 de junio, el mismo día de la Cuenta Pública Presidencial, el Estado de Excepción terminó y el personal de Fuerzas Armadas se retiró de los barrios. Al día siguiente, hubo manifestaciones en Villa Independencia y sus alrededores, con vecinos en caravana de vehículos con globos blancos recordando a quienes partieron el pasado 2 de febrero, pero también protestando para visibilizar el sentir popular de abandono y la falta de seguridad ante el término del Estado de excepción y con ello, creen, las ayudas del Estado.

En la comunidad de las zonas afectadas hay un sentimiento mezclado, entre miedo, enojo, decepción, e incertidumbre, por lo que vaya a ocurrir ahora sin la protección de la Armada en sus calles. Familias, niños y adolescentes, hoy no sólo tienen que sobrellevar el dolor de haber perdido a un ser querido, sus casas, fruto de su esfuerzo, sus pertenencias, sus recuerdos, sus fotografías, sus ahorros, su ropa... no sólo tienen que sobrellevar los problemas que varios han tenido con sus viviendas de emergencia, o con encontrar un nuevo lugar donde vivir, o en algunos casos, con no haber recibido aún el Bono de Acogida. Sumado a ello, hoy -y desde el sábado- viven aterrados de que alguien entre a sus casas y les robe lo poco que han conseguido tener tras la tragedia. "Lamentablemente no hay un empadronamiento de los vehículos del sector y se ha notado que han ingresado personas ajenas a la zona, con el riesgo que eso conlleva a los pequeños empresarios que están empezando negocios, y que ven autos que están rondando, gente que no es de acá. Se ha visto de día y de noche, vehículos y personajes extraños que están mirando los terrenos que están vacíos aún, muchos que no han podido construir, muchos están en despeje de escombros", dice una vecina del lugar quien prefirió no dar su nombre.

Quien alzó la voz por los vecinos que están preocupados y asustados por lo que pueda ocurrir con sus viviendas y pertenencias fue la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, manifestando que “necesitamos de manera imperativa que el trabajo en conjunto con la Armada, con Carabineros y el Municipio continúe para mantener la seguridad de los sectores siniestrados”.

La jefa comunal contó que “los vecinos me han pedido encarecidamente, en cada reunión, que el Estado de Excepción continúe. Sus preocupaciones no pueden sumar ahora el temor de ser víctimas, por ejemplo, de delitos en las viviendas que han logrado levantar con sus propias manos”.

En ese sentido, dijo fuertemente a su sector político: “Es imperativo que el Gobierno escuche a nuestros vecinos y que brinde seguridad y tranquilidad”.

“TODAVÍA SE REGISTRAN DELITOS EN ESOS SECTORES”

A este llamado se suma también el senador Francisco Chahuán, quien dijo que “todavía existe la necesidad de proteger a las familias damnificadas, no solo de sus pertenencias o lo poco y nada que pudieron salvar de las llamas, sino que también para resguardar las donaciones, materiales y herramientas con las cuales han iniciado el proceso de auto reconstrucción".

Añadió: "No veo la razón ni justificación para levantar el Estado de excepción aún, en circunstancias que todavía se están registrando delitos y robos en dichos sectores. Además, hemos pedido hasta el cansancio que el Gobierno no olvide a los afectados por el megaincendio, y está no sería una buena señal”.

El diputado socialista Tomás de Rementería y el senador del Frente Amplio Juan Ignacio Latorre tienen una mirada distinta, pues opinan que ahora el rol de seguridad deberán tomarlo las fuerzas policiales en trabajo con las municipalidades, aunque no se cierran a que se regrese a la medida que regía hasta el sábado.

“Creo que, obviamente, las cosas van cumpliendo su ciclo y los efectivos de la Armada tienen que volver a otros trabajos, pero sin duda hay que analizar la pertinencia de que termine el Estado de Excepción”, dijo De Rementería, aunque luego, reflexionó, diciendo que “puede ser un aporte positivo que todavía se mantengan algunos funcionarios de la Armada y el Gobierno, cuando esto se reemplace, tener la necesaria dotación policial para el cumplimiento de las funciones de reconstrucción y de emergencia que todavía existen”.

“TRABAJO DE SEGURIDAD CON POLICÍAS, MUNICIPIO Y COMUNIDAD ORGANIZADA”

En tanto, el senador Latorre manifestó que “lo importante, más allá de la presencia de Fuerzas Armadas, es que exista un plan operativo para la seguridad de puntos críticos en territorios afectados. Centros de acopio, vigilancia para evitar posibles tomas de terrenos, materiales de construcción, etcétera”.

Además, llamó a “mejorar la infraestructura pública con luminarias y reposición de recuperación de sedes comunitarias. Será labor de las policías en conjunto con los equipos de seguridad de los municipios y la comunidad organizada, los encargados de que se cumpla ese plan operativo”.

Puranoticia.cl consultó a la Delegación Presidencial Regional qué planes para reforzar la seguridad tenía en los lugares afectados, pero no hubo respuesta. Sin embargo, fuentes cercanas señalaron que aparentemente no habría intención de renovar el Estado de Excepción, por lo que la Delegación habría contratado servicios de televigilancia y seguridad para proteger dichos barrios.

PURANOTICIA