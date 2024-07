Ripamonti pide acelerar discusión de ley que da más atribuciones al personal municipal en materia de seguridad pública

Un llamado a los legisladores a apurar la discusión en el Congreso para dotar de mayores atribuciones y resguardos al personal municipal que realiza labores de seguridad pública o ciudadana, hizo la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, luego de los sucesos ocurridos el fin de semana en la comuna de La Cisterna, donde un funcionario murió atropellado y un móvil de patrullaje de la comuna de Independencia fue atacado por una turba cuando realizaban un procedimiento.

La jefa comunal afirmó que, a la luz de los hechos, los trabajadores municipales que cumplen labores de fiscalización y vigilancia tienen una desprotección y, por tanto, “hay que reflexionar sobre lo que está pasando a nivel nacional, no podemos obviar lo que pasa. Quedé consternada con lo que ocurrió en La Cisterna, con un funcionario de Seguridad Pública que murió atropellado en servicio por el accionar de delincuentes, eso nos preocupa”.

En dicho contexto, la Alcaldesa indicó que hace años existe un proyecto de Ley que, si bien, ahora se está retomando su discusión, “requiere mayor urgencia para dotar de mayores atribuciones al personal municipal, porque no podemos mandar a la gente sin herramientas a la calle y que les pase algo, sería terrible”.

“Siempre he comentado que, de manera muy anónima, trabajan cientos de funcionarios, la mayoría de ellos con capacidades técnicas, con formación profesional en las Fuerzas Armadas y Carabineros o en las policías, con mucho conocimiento, pero hoy día no tienen ninguna protección legal, porque ni siquiera pueden reducir a una persona, pues no tienen facultades, debemos darles má facultades y al mismo tiempo cuidarlos”, puntualizó.

Para abordar la situación, la Alcaldesa de Viña del Mar informó que “estamos trabajando de manera interinstitucional con otros municipios para que esta Ley pueda salir rápido y nos empiecen a dar facultades como corresponde”. Además, Ripamonti sostuvo que “nosotros aumentamos el 33% la inversión en seguridad local, con nuevas camionetas, primer sistema de motos, nuevas cámaras en los barrios y un sinfín de acciones para cuidar a los vecinos con presupuesto municipal”.

Pese a lo anterior, la jefa comunal felicitó a los trabajadores del Municipio de Viña del Mar que siguen cumpliendo con su labor fiscalizadora y de resguardo a la comunidad: “Se ha pasado nuestros equipos porque en este semestre han decomisado más de 38 mil especies, han retirado carros de comida en operativos contra el comercio ilegal y más de 500 carros de supermercados, todas labores que están dentro de nuestras facultades en una coordinación directa con Carabineros”, dijo.

También destacó la labor del equipo táctico de seguridad que todas las mañanas, con un camión, despeja los espacios públicos para reducir el comercio ambulante, los rucos y resguardando a la ciudad.

PURANOTICIA