Respaldo de Alessandri a gestión Mundaca sacude a Chile Vamos: los líos que separan al Alcalde de Zapallar de las cartas a Gobernador

De manera completamente inesperada, el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, le dio un nuevo dolor de cabeza a Chile Vamos en este complejo camino que enfrenta para designar a sus candidatos con miras a las elecciones de fines de octubre.

Fue en medio de la cuenta pública del gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, cuando el también presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) alabó públicamente la gestión del candidato a la reelección, palabras que no cayeron muy bien en la interna de la centro-derecha, que tiene tres competidores.

"Ha sido una cuenta pública contundente, que no hace más que un buen resumen de una autoridad que entiende la importancia del proceso de descentralización en favor de las comunas más rezagados de la región", comenzó diciendo el Alcalde independiente, pero que llegó a su puesto en un cupo de Renovación Nacional (RN).

Y continuó expresando que "una correcta inversión, como la hoy expuesta por el Gobernador, no hace más que otorgarle tremendas oportunidades de desarrollo a las comunas y, con ello, por supuesto, mejorar la calidad de vida a miles de personas".

"Entendiendo que soy un Alcalde de oposición, para mí es una tremenda satisfacción hablar positivamente de la gestión del gobernador Mundaca, porque eso significa que en su gestión las diferencias ideológicas han quedado en segundo plano y ha primado el interés conjunto de hacer crecer de manera justa, equilibrada y sustentable, la región", sentenció el líder de los alcaldes del país.

Pero ¿en qué se basa este apoyo público? Según pudo averiguar Puranoticia.cl, la autoridad comunal agradece el respaldo que le ha dado la administración Mundaca en el Gore de Valparaíso al aprobar diversos proyectos para Zapallar, que sólo entre 2023 y 2024 superan los $4.600 millones ($4.652.758.000), tales como la normalización del colegio Mercedes Maturana Gallardo; el mejoramiento de la pavimentación y aguas lluvias de las calles San Alfonso, Balmaceda y Papudo; la adquisición de la Clínica Veterinaria Móvil; y la actualización del Plan Regulador Comunal, entre otros.

¿POR QUÉ NO LUIS PARDO?

Si bien, Gustavo Alessandri no dijo que votaría por Rodrigo Mundaca ni tampoco hizo un llamado a hacerlo, lo cierto es que fuentes de Puranoticia.cl en Chile Vamos reconocieron que sus declaraciones fueron inoportunas y que debe privilegiar a los "suyos".

Indagando sobre este punto, hay que recordar que el apoyo público del Alcalde de Zapallar a un candidato de Chile Vamos a la Gobernación Regional de Valparaíso fue dado en noviembre del año pasado, cuando aglutinó a diferentes alcaldes de centro-derecha de la Quinta Región para respaldar la entonces candidatura del consejero regional (core) Percy Marín, quien finalmente fue bajado por la directiva de RN.

En aquella oportunidad, a través de una carta, los alcaldes le expresaron al senador Rodrigo Galilea, presidente de RN, que Percy Marín mantiene un estrecho vínculo con los diferentes jefes comunales y que por eso la directiva del partido debía elegirlo a él por sobre cualquier otro candidato que pudieran haber tenido en ese momento.

Pero pasaron las semanas y finalmente Renovación Nacional eligió al ex diputado Luis Pardo como su carta a la Gobernación, situación que dejó algo fracturadas las relaciones en el partido, pues Percy Marín acusó que la decisión fue en respuesta a las elecciones internas de RN, donde él y su esposa, la diputada Camila Flores, respaldaban a una lista contraria a la que lideraba el Senador por el Maule.

Y es que considerando la cercanía que Gustavo Alessandri tiene con Percy Marín, pero también con Camila Flores –que no tiene buena relación con Luis Pardo– finalmente ahí está la explicación de por qué el Alcalde de Zapallar –hasta el momento– no ha respaldado públicamente al candidato del partido que lo puso en el Municipio.

HOFFMANN Y LA SOMBRA DE ANDREA MOLINA

Chile Vamos actualmente tiene dos candidatos para la Gobernación Regional de Valparaíso: por un lado está el ya mencionado Luis Pardo, quien es apoyado tanto por RN como por Evópoli; y por el otro está María José Hoffmann, la carta de la UDI.

Bajo esta premisa, si el Alcalde no apoya al ex Diputado, entonces ¿por qué no lo hace con la secretaria general de la tienda gremialista? Y es que acá surge otro conflicto interno entre figuras de Chile Vamos, donde la protagonista ahora es Andrea Molina.

Buscando replicar un programa que tuvo éxito en la Municipalidad de La Florida, pero además con el soporte que le da la buena relación que mantiene con la ex diputada por la región de Valparaíso, el alcalde Gustavo Alessandri quiso llevar a Zapallar la iniciativa que lidera Andrea Molina, llamada «Mujer, Familia y Duelo», que brinda contención emocional en situaciones de duelo y enfermedades.

Conocedores de la interna partidista en Chile Vamos aseguran a Puranoticia.cl que Andrea Molina y María José Hoffmann nunca han sido cercanas, más allá de que ambas fueron diputadas por la Quinta Región en su momento, lo que las llevó a ejecutar diversas acciones en conjunto, tanto en el plano local como a nivel nacional.

Así es como se explicaría que el Alcalde de Zapallar decida no respaldar la figura de «Pepa Hoffmann» en su camino a la Gobernación Regional de Valparaíso.

MILLONES, EL OTRO DESCARTADO

El apoyo del Alcalde de Zapallar y Presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile es aún más sorpresivo al considerar que hay una tercera opción de su sector político por la que pudo haber manifestado su apoyo público.

Hablamos del consejero regional Manuel Millones, que en su condición de independiente está reuniendo firmas para oficializar su candidatura a la Gobernación.

Puranoticia.cl hizo las consultas a fuentes de Chile Vamos para conocer de algún problema entre Alessandri y Millones, pero estas fueron descartadas de plano.

Consultado directamente el Core de Valparaíso por las palabras que el Alcalde de Zapallar entregó sobre la gestión de Rodrigo Mundaca en la Gobernación, éste indicó que el jefe comunal "está en su pleno derecho de decir lo que él, de acuerdo a sus convicciones, crea conveniente y pertinente".

No obstante a aquello, el core Manuel Millones añadió en diálogo con Puranoticia.cl que "cuando una autoridad rinde cuenta, unos podrán aplaudir y otros criticar, pero en el caso de los alcaldes, frente a una cuenta de la autoridad regional, ellos valoran que el Consejo regional haya aprobado proyectos para todas las comunas, sin importar el color político de la autoridad comunal. Eso habla de que en el Gobierno Regional se trabaja por el desarrollo de la región y no es una trinchera política partidista".

Además, recordó que "Zapallar es una comuna de altos ingresos, pero aún así ha recibido importantes aportes del Consejo Regional para hacer frente a las problemáticas de la ciudad y, en particular, de Catapilco. No obstante, ese análisis es independiente de la adhesión política o de la evaluación que pueda hacer la comunidad de las autoridades en ejercicio, ya que sólo la ciudadanía es la que puede decir si sus demandas han sido resueltas o abordadas oportunamente y cómo nos evaluan, y allí hablamos de los temas región y que nos golpean transversalmente".

Esta es la historia del nuevo dolor de cabeza que le llega a las cúpulas de los partidos de Chile Vamos, de la manera más inesperada posible, y que deja un poco más cuesta arriba la contienda electoral por la Gobernación Regional de Valparaíso.

