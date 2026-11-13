Rescatan ilesos a dos tripulantes tras naufragio de lancha en las inmediaciones de las islas Charles

Dos tripulantes de la lancha a motor "Jorge Miguel I" fueron rescatados ilesos este viernes tras el naufragio de su embarcación en las inmediaciones de las islas Charles, a unas 80 millas náuticas de Punta Arenas.

Gracias al rápido despliegue de la Armada y a la colaboración de pescadores de la zona, los navegantes fueron localizados en tierra y trasladados a salvo a bordo de una embarcación civil, a la espera de ser evacuados hacia la capital regional.

Tras recibir la información de familiares, indicando que la lancha a motor "Jorge Miguel I" habría sufrido un hundimiento durante la madrugada de este viernes 13 de noviembre en el sector sur de las islas Charles, en Paso Tortuoso, a 80 millas náuticas (aprox. 148 km) de Punta Arenas, la Gobernación Marítima de Punta Arenas activó un caso de búsqueda y salvamento y desplegó medios marítimos y aéreos, considerando el zarpe de las unidades marítimas (LPM) 4407 "Cabo Froward" y la Lancha de Servicio General (LSG) 1619 "Punta Arenas".

A su vez, despegó la aeronave naval N-265 y rastreó el área sin encontrar restos náufragos ni señales de contaminación. Mientras tanto, la Autoridad Marítima coordinó la búsqueda con las embarcaciones que navegaban cerca. Esa red de apoyo resultó decisiva.

Cerca de las 09:00 horas, el patrón de la lancha a motor "Ignacio II" informó que había ubicado a los dos tripulantes en tierra, en las islas Charles. Ambos vestían trajes de buceo. Hoy permanecen a bordo de esa embarcación, que está fondeada en Paso Oeste, al norte de las islas.

Mientras tanto, la LSG "Punta Arenas" está en Bahía Fortescue, esperando que mejoren las condiciones meteorológicas para trasladar a ambos tripulantes a la ciudad de Punta Arenas.

La teniente 2° Litoral Camila Rojas destacó el papel de los navegantes civiles: "La Autoridad Marítima agradece la colaboración de las distintas embarcaciones civiles en el área, las cuales al recibir la información se sumaron a las coordinaciones y despliegues en este operativo de búsqueda y salvamento marítimo, reiterando reforzar las medidas de seguridad en operaciones pesqueras", explicó

Por su parte, María Antonia Cárdenas, madre de uno de los tripulantes, dijo que “agradecemos la acogida que nos dio la Gobernación Marítima. Gracias a Dios todo salió bien y estamos muy contentos, agradecidos por toda la ayuda que nos prestaron durante toda la noche".

La Autoridad Marítima reiteró el llamado a respetar las medidas de seguridad y la reglamentación vigente para las operaciones de pesca.

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