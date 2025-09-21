Rescatan a joven kayakista que se ahogaba en el gélido Estrecho de Magallanes

Personal de la Armada de Punta Arenas y lanchas civiles rescataron a una kayakista que se ahogaba en las gélidas aguas del Estrecho de Magallanes tras volcar en su embarcación. Un segundo afectado logró llegar a nado a la orilla.

La emergencia se registró en el área de Chabunco, donde los deportistas realizaban actividad náutica sin la autorización correspondiente de la autoridad marítima.

Al observar la emergencia, una patrulla de Policía Marítima inició de inmediato las coordinaciones con naves civiles que se encontraban en las cercanías para efectuar el salvamento.

Se estableció contacto con el remolcador “Leñadura” y las lanchas “STK-Ona” y “Kipa”, las que acudieron rápidamente al auxilio de la joven, que se encontraba aferrada a su kayak a la deriva.

Posteriormente, la patrulla de Policía Marítima coordinó el desembarco de la afectada en el muelle Artesanal, donde se constató que presentaba signos de hipotermia, cansancio y shock.

Tras una evaluación médica en el lugar, se determinó que no era necesario su traslado a un centro asistencial. La deportista fue citada a la Capitanía de Puerto de Punta Arenas para dar curso a los protocolos establecidos.

La autoridad marítima reitera el llamado a los usuarios marítimos a cumplir con la reglamentación establecida para deportes náuticos. Existen zonas definidas para este tipo de actividad, las cuales deben ser informadas previamente a la Capitanía de Puerto correspondiente, con el fin de evitar accidentes.

Es fundamental considerar las adversas condiciones meteorológicas y de corriente del Estrecho de Magallanes, que exigen contar con equipamiento adecuado, experiencia y medidas de seguridad acordes a las dificultades de las aguas australes.

