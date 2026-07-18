Rescatan a 19 personas y 13 mascotas aisladas por inundaciones en Limarí

Operativos en tres sectores de la provincia de Limarí permitieron rescatar a 19 personas y 13 mascotas que quedaron aisladas como consecuencia de las inundaciones y el aumento del caudal de los ríos en la Región de Coquimbo.

Los procedimientos fueron encabezados por funcionarios del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) y de la Sección Aérea de Carabineros de La Serena. Los equipos especializados se mantienen desplegados para atender las emergencias derivadas del sistema frontal.

Uno de los rescates se realizó en Monte Patria, donde una familia compuesta por dos adultos y tres niños quedó incomunicada debido a la crecida de un río. El grupo fue evacuado y trasladado a un lugar seguro.

Una situación más compleja se produjo en Lagunillas. En ese sector, 12 personas, entre ellas una familia extranjera, debieron subir a los techos de sus viviendas para protegerse del avance del agua.

El trabajo coordinado de los equipos terrestres y aéreos permitió rescatar a todos los afectados, además de evacuar a sus mascotas.

Posteriormente, otras tres personas fueron auxiliadas en Trapiche tras quedar aisladas por las inundaciones. Con este procedimiento, el balance total de los operativos llegó a 19 personas y 13 animales rescatados.

“Estos procedimientos reflejan la capacidad operativa, preparación y profesionalismo del personal del GOPE y de la Sección Aérea, quienes han mantenido un intenso despliegue pese a las complejas condiciones meteorológicas, priorizando en todo momento la protección de la vida de las personas”, explicó el jefe de Zona de Carabineros Coquimbo, general Christian Brebi.

El oficial también reiteró el llamado a la comunidad a mantener una conducta preventiva mientras continúe el sistema frontal.

Carabineros recomendó evitar desplazamientos que no sean indispensables, no intentar cruzar ríos, esteros ni sectores inundados, respetar las restricciones de tránsito y consultar información exclusivamente mediante los canales oficiales.

PURANOTICIA