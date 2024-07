Republicano Rafael González y encrucijada de la derecha por Valparaíso: "Yo debiera ser el candidato con más posibilidades de ganar"

Hace dos días, el Partido Republicano bajó la candidatura de Antonella Pecchenino en Viña del Mar, para potenciar la candidatura única del candidato independiente de la derecha, Iván Poduje. Este movimiento, casi de ajedrez, puso en jaque a Chile Vamos en Valparaíso, comuna en la que Renovación Nacional (RN) insiste en mantener a Leonardo Contreras contra viento y marea, y lo mismo hace el Partido de la Gente (PDG) con Juan Marcelo Valenzuela y Republicanos con Rafael González.

El problema es que si aquello se mantiene hasta octubre, será una batalla prácticamente regalada para la izquierda. Pero si se definen por uno, en el sector creen que hay muy buenas posibilidades de ganar la Alcaldía porteña. El asunto es ¿quién será el candidato único de la derecha en Valparaíso?

Este jueves, Leonardo Contreras aseguró a Puranoticia.cl que “ceder en Valparaíso causaría una crisis interna, tanto en RN como en Chile Vamos”, por lo que no se ve voluntad de dejar la candidatura de parte del abogado de profesión.

Puranoticia.cl entrevistó a Rafael González Camus, carta de Republicanos y vicepresidente de Santiago Wanderers, quien cree ser él el nombre más idóneo para competir el sillón edilicio porteño, haciendo un llamado a la unidad y señalando que las encuestas "no son truchas" y que sigue punteando en ellas.

-¿Cuáles son las posibilidades que usted ve de poder efectivamente ganar la Municipalidad de Valparaíso?

Por lo menos según he ido conversando con los mismos vecinos de Valparaíso, los diversos recorridos que he estado realizando durante estos últimos días, la última semana y en general con el tiempo que vengo trabajando en la ciudad, yo veo posibilidades porque hay un grado de acercamiento, hay un grado de conexión con los vecinos de Valparaíso y eso me da cierta tranquilidad de que estamos desarrollando un buen trabajo y de que estamos planteando correctamente nuestros argumentos para solucionar las cosas que enfrenta Valparaíso. En ese sentido me deja en cierto grado tranquilo el hecho de que he recibido esa misma respuesta, una respuesta positiva de parte de los vecinos que son los que tienen que de una u otra manera decidir quién va a ser la persona que va a dirigir los destinos de la ciudad.

-Ahí hay un tema en la derecha, porque tienen tres candidatos, ustedes, en Chile Vamos y el Partido de la Gente. ¿Cómo observa esta situación?

Bueno, eso es un poco preocupante porque claramente uno quisiera ser la persona que reúna todos los consensos o la posibilidad de ser el candidato único de todo un sector que permita tener una mirada, una forma distinta de hacer las cosas en la administración municipal. Y cuando uno ve que hay más de un candidato, claramente eso empieza a diluir las posibilidades de un éxito más rotundo. Sin embargo, uno también tiene que tener claro que en una elección de naturaleza municipal, en que los vecinos están preocupados de problemas de día a día, en que requieren una solución más ejecutiva, una solución más gerencial, si se puede decir, las decisiones no pasan solamente por estructuras o cúpulas de partidos, que en este minuto son los que están desarrollando una estrategia más de negociación y no de acción. Entonces, cuando los vecinos ven quién es la persona que está más preocupada de los problemas y de las acciones concretas que se pueden desarrollar para enfrentar esos problemas que están en la ciudad, yo creo que a pesar de los problemas que podamos tener a nivel electoral, podemos convencer a un número suficiente de personas que nos permitan ganar la elección.

-Ahí hay un desafío, pues si no hay un acuerdo podría ocurrir lo de Concón.

Esa es una experiencia que está muy cercana, ocurrió hace cuatro años atrás y los resultados están a la vista. Pero eso es una elección que tienen que tomar los partidos políticos, que están en un proceso de negociación, de conversación, y son los que tienen que tener a la vista estos antecedentes para evitar cometer los errores de negociación que lleven a un resultado como el que ocurrió en Concón. Aquí al final, los que están mirando son los vecinos de la ciudad, son los ciudadanos de a pie, los que están enfrentando sus problemas que nos dicen cuando nosotros recorremos la ciudad, así que ojalá los podamos enfrentar con un sentido de unidad. Entonces, cuando los partidos políticos a veces no están dispuestos a escuchar ese mensaje de hacer un planteamiento de unidad, claramente no están en sintonía. Ojalá que los partidos políticos las horas que quedan puedan llegar a ese consenso y enfrentar esto con un candidato único, con un sentido unidad pero claramente la experiencia de Concón es notable en esa materia.

-¿Quiere ser usted ese candidato único? ¿Por qué no alguno de los otros dos candidatos de PDG y Chile Vamos?

Bueno, mire, referirme a otros candidatos para mí es bien es difícil de poder expresar, porque uno siempre habla más bien de las virtudes que uno pueda tener por sobre las del resto. Yo, en estricto rigor, he trabajado durante mucho tiempo en Valparaíso, más bien toda mi vida estuve en Valparaíso, y conozco perfectamente cuáles son las realidades, los problemas y cómo se podrían enfrentar esos problemas para poder darle una solución. Claramente uno no tiene la varita mágica en el sentido de que de un día para otro va a solucionar todos los problemas, pero sí podemos desarrollar toda una estrategia muy distinta a la que se está desarrollando actualmente para buscar resultados distintos. Esa experiencia, que yo sí me reconozco por el hecho de haber participado en muchas instituciones de la sociedad civil de Valparaíso, me dan una mirada distinta para poder enfrentarlo. Los demás candidatos yo no sé si tendrán esa participación que yo sí he tenido. Y además, uno cuando analiza los datos o los números de diversas encuestas que han aparecido, me generan también una posición que es bastante expectante. Y esto no solamente lo leo yo, sino que lo leen muchas personas que están alrededor de uno, que están en diversos partidos políticos, que me lo han manifestado. Y cuando existen esos números, que son objetivos, y ojo, yo no he participado en la elaboración de esa encuesta, sino que han sido encuestas que han sido preparadas por instituciones completamente ajenas a lo que es mi participación, uno va viendo que claramente el trabajo que uno ha desarrollado durante años en la ciudad de Valparaíso nos genera una posición distinta. Por eso creo que yo debería ser el candidato con más posibilidades para ganar la próxima elección.

-Los tres sectores tienen la misma postura, cada uno tiene el mejor candidato, parece… Cuando nadie da su brazo a torcer, es difícil llegar a un acuerdo.

Efectivamente. Pero mire, yo de todas las mediciones que conozco, en ninguna he visto un resultado distinto a los que son públicamente conocidos. ¿Y si hubiese un índice o una medición que arrojara resultados distintos, por qué no se han dado a conocer o por qué no están a la vista de todas las personas? Por lo menos aquellos en que me daban a mí una expectación relevante, que se vienen exhibiendo desde marzo, hace bastante tiempo y que han marcado una tendencia, han sido públicos. Y yo le reitero, esas encuestas no han pasado por mí, yo no las he solicitado, sino que han sido elaboradas por instituciones completamente ajenas. Entonces ya observamos esa tendencia que es en forma pública, y no observamos una medición en un sentido contrario, hay que analizar ese elemento objetivo.

-Pero Franco Parisi sí había criticado la encuesta, dijo que no le creía.

Efectivamente, pero yo no pertenezco a la Universidad del Desarrollo, que fue la que lo hizo y que fue publicada por El Mercurio de Santiago. Yo tampoco le pedí que la hicieran, pero sí la hicieron. Y la hicieron bajo sus criterios de medición, que son reconocidos a nivel nacional, porque hay expertos electorales que han utilizado esa misma encuesta, no solamente porque se realizó en Valparaíso, sino que en diversas comunas de Chile, y la utilizan para hacer sus propios diagnósticos. Me refiero, por ejemplo, a Pepe Auth, que lo hizo hace ya bastantes meses atrás. Es porque les da confianza a esos actores políticos o a las personas que están constantemente haciendo análisis electorales. Entonces, si fuese tan trucha como lo señaló en su minuto el señor Parisi, ¿por qué lo utilizan las personas que habitualmente hacen los análisis electorales?

-¿Cómo ve la disputa con la ex Dideco de Sharp, Carla Meyer, y con Camila Nieto?

Bueno, es una disputa más bien de carácter ideológico o práctico, porque claramente tanto doña Carla Meyer como doña Camila Nieto representan una visión ideológica de la sociedad que lamentablemente le ha hecho mucho daño a la ciudad y quizá también al país, porque nos hemos estancado como sociedad en una discusión ideológica y hemos dejado de lado la solución práctica de los problemas que afectan a los ciudadanos, y en este caso a los vecinos de Valparaíso. Y esa es la principal diferencia. Si bien ellos tienen una trayectoria política, ya han hecho un trabajo en la ciudad, la diferencia principal es esa. Ellos enfrentan la vida de un modo ideológico y nosotros estamos dispuestos a seguir avanzando.

-¿Por qué?

Porque los problemas son urgentes y requieren soluciones prontas y concretas. Por ejemplo, y lo cito no en el caso de ellas dos, sino que en el caso del actual alcalde, cuando dice “el que nos salta es paco”, ésa es una visión absolutamente ideológica, porque lo que quería en ese minuto era refundar una institución policial, y en contrapartida a eso, la realidad dice que los vecinos de Valparaíso están acorralados por la delincuencia. Entonces, si con esa frase, que es ideológica, no enfrentamos un problema que es concreto, claramente tenemos posturas muy diversas, entonces la visión que puedan tener ellos es muy contradictoria. Lo que nosotros podemos plantear para la ciudadanía es llegar a solucionar y hacer acciones concretas. Si bien ellos, tanto doña Carla Meyer como doña Camila Nieto son visiones distintas dentro de un mismo conglomerado, en resumidas cuentas termina siendo exactamente lo mismo.

-¿Qué cambiaría en Valparaíso?

Hay un grave problema de delincuencia, hay un grave problema de suciedad, de limpieza y hay un grave problema de actividad económica. Por tanto, nosotros hemos estado desarrollando un plan de trabajo que va no solamente en lo inmediato, sino que tratar de posicionar a la ciudad para cuando cumpla 500 años desde su descubrimiento. O sea, colocarnos prácticamente una meta de que en el año 2036, cuando cumplamos 500 años desde su descubrimiento, poder tener una ciudad mucho más segura, tener una ciudad mucho más limpia, una ciudad mucho más pujante como lo fue antaño. La pujanza de Valparaíso, que va asociada a su vocación portuaria, permitió que Valparaíso fuese la sede del nacimiento de instituciones que son pioneras a nivel nacional. De tal manera que lo que aconteció en el pasado tiene que ser experiencia para que podamos reeditarlo hacia el futuro. Pero para eso se requiere mucho trabajo. Actualmente, esos tres ejes que están, que le acabo de mencionar, requieren un tratamiento urgente, porque los problemas son hoy día, pero también que nos van a permitir posicionar a la ciudad para ese hito de una mejor manera y con una mejor proyección. La delincuencia, que es el principal tema que nos está afectando en este minuto, requiere un plan de seguridad muy concreto y muy bien desarrollado y que permita enfrentar en la actualidad ese dilema. Por ejemplo, implementando mejores sistemas de seguridad, como incorporando tecnología avanzada en la detección de personas, colocando software que permitan un registro facial de personas, y en general, todo aquello que nos permita ayudar a prevenir la ocurrencia de delitos. Al final, las municipalidades no tienen facultades de represión, ni tampoco de rehabilitación de personas que han cometido delitos, pero sí pueden proveer todos los insumos necesarios para poder evitar que puedan cometerse esos delitos, como ocurre con la experiencia de otras comunas a nivel nacional. Lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar. O por ejemplo, en materia de iluminación de la ciudad, todos estamos conscientes de que la oscuridad de las calles es un principal aliado de aquellos que cometen delitos. Si nosotros mejoramos las luminarias de Valparaíso, claramente vamos a dar un paso gigante en esa materia.

-¿Por qué quiere ser Alcalde?

Cuando los múltiples problemas no tienen solución, uno no puede quedarse en la descripción de un diagnóstico o en una crítica de lo que está ocurriendo la ciudad, sino que también tiene que estar dispuesto a ser parte de la solución. Y eso es lo que por lo menos siempre he tenido en mi mente en cuanto colaborar con la ciudad de Valparaíso para poder generar las soluciones que sean las más idóneas o la más adecuada para que no sigamos viviendo la situación calamitosa en que estamos en este minuto.

