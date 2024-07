Republicano Francesco Venezian marca diferencias en carrera por la Gobernación Regional: “El ser local es un tema relevante hoy día”

Hace cerca de tres meses atrás el exseremi de Agricultura, agrónomo de profesión, Francesco Venezian (52), decidió ser candidato a gobernador regional de Valparaíso. ¿Por qué? En entrevista con Puranoticia.cl, el candidato de Republicanos asegura que la razón es “porque uno está preocupado respecto a lo que nos está pasando con la región en distintos ámbitos, inversión, seguridad, transparencia, gestión, salud y porque finalmente uno no puede quedarse sin hacer nada sabiendo si uno puede hacer cosas y mejor gestión para corregir lo que nos pasa hoy día”.

Pese a que el cargo de gobernador no tiene todas las atribuciones que, por ejemplo, la actual autoridad, Rodrigo Mundaca, querría -hecho que lo ha llevado a criticar varias veces la institucionalidad del cargo y sus facultades-, Venezian asegura que “el tema de las atribuciones que pueda tener un funcionario público es una cosa y la disposición e intención que tenga respecto a posicionarse de las problemáticas y ser un articulador es otra”.

¿A qué se refiere?

Hoy día el gobierno regional y el gobernador manejan los recursos de la región y se los entrega a las distintas instituciones públicas y privadas para que inviertan en temas de desarrollo regional. Por lo tanto, el que maneja los recursos es él, y perfectamente puede exigir, solicitar y hacerse parte de para qué se van a usar estos recursos y hacerle seguimiento a las platas que está entregando, siendo un poco una cabeza pensante respecto a los proyectos que le están presentando al gobierno regional. Un gobernador tiene que estar empoderado de lo que necesita la región para que cuando le hagan un proyecto y presenten un proyecto esté en conocimiento o se informe de cuáles son los alcances, cuál es la problemática, cómo se soluciona, si se soluciona en un corto o mediano plazo y con esa información se puedan ajustar estos proyectos, corregirlos, modificarlos y finalmente entregar recursos, pero enfocado a la solución integral del problema y no a un parche.

¿No ocurre eso?

Hoy día el gobernador tiene dos trabajos, lo primero es la administración de los recursos públicos que maneja nuestra región y lo segundo es ser políticamente un interesado permanente de lo que está pasando con los distintos organismos públicos dentro de la región, con las deficiencias que se están generando y cómo el gobierno regional se puede hacer parte de la subvención del problema. Por eso hablo de la atribución la tiene desde el punto de vista de proactividad, no necesitamos una ley para eso, no necesitamos tampoco un oficio para que el gobernador pueda consultar a los distintos servicios públicos, al Ministerio del Interior, en qué están los proyectos de seguridad de la región, en qué están los proyectos de salud de la región, qué pasa con las inversiones en materia portuaria. En ese sentido, la gestión del gobernador Mundaca es deficitaria, partiendo de la base que él siempre se jactó dentro, durante su campaña, durante su participación dentro de Modatima, por el cuidado del agua, siempre haciendo alusión de la escasez del agua, del uso, abuso del uso del agua y han pasado tres, cuatro años y no se ha avanzado en nada, en nada. Me refiero a soluciones concretas y permanentes, porque si a mí me dicen que hemos entregado equis millones de pesos para comprar camiones aljibes, esas son soluciones parche, sobre todo para las localidades que están más alejadas de centros de abastecimiento de agua. Entonces, hoy día no hay una mirada por parte del gobernador de inversiones potentes de corto, mediano y largo plazo, independiente si él va a cortar la cinta o no, y ese es el foco que debe tener un gobernador, tiene que estar mirando, insisto, en el corto, mediano y largo plazo, aunque no sea él quien inaugure las obras. Es en pro de la región, en pro de solucionar problemas para la región.

El gobernador también ha sido criticado por los problemas con seguridad y la demora en la entrega de los dineros que se habían prometido para mejorar el sistema de los drones. El gobernador habla de que esto está en manos de la Contraloría. ¿Es responsabilidad de un órgano como la Contraloría demoras de este tipo en recursos comprometidos a comienzos de año para un tema tan importante como mejoras a la seguridad y prevención de la delincuencia?

Exactamente. Ahora, lo primero que uno dice es que hoy día un gobierno regional tiene que mantener la información a disposición de la ciudadanía, como a través de su página web, saber qué es lo que se está invirtiendo, en qué se están gastando los recursos, qué es lo que está comprometido. Hoy día vemos nosotros que existen proyectos que están aprobados para ejecución año 2015, por poner un ejemplo, y no tienen fondos disponibles, se aprobaron y las platas no están disponibles.

Eso también puede tener que ver con lo que se hizo antes de la gestión de Mundaca…

Bueno, es un tema de arrastre. Yo voy a poner un ejemplo. Hoy día tú generas o apruebas proyectos para el hospital Van Buren, se compró un mamógrafo hace siete meses. El mamógrafo todavía no se ha implementado, no se ha instalado porque está en la bodega, ¿por qué no se ha instalado? ¿O porque no está el espacio físico y los profesionales que lo van a operar? Entonces, yo como gobernador no me puedo desayunar con que los fondos que entregué no están cumpliendo su objetivo y ahí es donde veo la negligencia y la falta de preocupación de interiorizarse por parte del gobernador de lo que le están presentando y lo que está aprobando. Como este caso, te pongo muchos otros, el tema de los drones, si invirtieron equis millones y los drones hoy día no están operativos, no están conversando con la PDI ni con Carabineros porque no tienen operadores para funcionar, porque están en malas condiciones… Bueno, insisto, yo junto con pasar la plata para un proyecto, tengo que darle la tranquilidad y la garantía a los habitantes de la región de que me preocupé y estoy garantizando que esas platas están bien usadas y que están cumpliendo un objetivo que es mejorar la seguridad preventiva. En el caso Convenios, no voy a estigmatizar lo que son ciertas organizaciones como las fundaciones, las corporaciones, porque existen fundaciones que hacen una gran obra, pero cuando lamentablemente se entregan recursos a organizaciones, fundaciones que entre comillas, tienen un tema ideológico, la inversión real que están haciendo y los logros reales que está ejecutando esta fundación, no solamente mucho que desear, sino que lamentablemente da una mala, mala experiencia, y eso es lo que está pasando hoy día con estas fundaciones, las cuales muchas están asociadas al movimiento que tiene Rodrigo Mundaca, directa e indirectamente. Uno tiene que predicar con el ejemplo, sobre todo cuando llega a una gobernación haciendo alarde de evitar los beneficios, de evitar el compadrazgo, darle cargo a las amistades. Lo primero que tiene que hacer es explicar con el ejemplo y eso no se ha hecho, y ese es un tema que personalmente y profesionalmente uno, como votante incluso, no puede aceptarlo.

¿Cómo evitar que situaciones de este tipo sucedan, considerando que se trata de un caso que permeó en varias regiones, municipios e instituciones del país? ¿Es realmente posible de controlar?

Mi objetivo dentro de la gobernación es hoy día, insisto, poder demostrar a cualquier ciudadano que viene a consultar respecto a los recursos que se gastaron en su comuna, cuántos fueron destinados, en qué están asignados, si se cumplió o no se cumplió el objetivo. Es un tema de mejorar la información, de transparentar la información. Cuando uno no coloca toda esa información a disposición de la gente, hay dos alternativas: o son demasiado ineficientes, o la otra alternativa también es que no quieran mostrar, porque van a aparecer trapos sucios.

Republicanos está apostando por varias alcaldías importantes en la Región. Viña del Mar, Valparaíso, y la propia gobernación con su opción. ¿Qué tan difícil es ese desafío, considerando la fuerza de la izquierda en la zona?

Sí, mira, hay dos cosas, y aquí voy a tomar dos temas relevantes. Efectivamente, las votaciones anteriores ganó la izquierda con un voto voluntario, con una baja participación, lamentablemente, y hoy día todos estamos sufriendo el que realmente gente no esté preparada o no entienda cuáles son las prioridades que tenemos los habitantes de la región respecto a seguridad, educación, salud. Y eso no es menor recuperarlo, porque hoy día, insisto, ya el aparato público es burocrático, y si a eso hoy día le sumamos la cantidad de profesionales que han incorporado al sistema, no para agilizarlo, sino que para ponerlo más lento todavía, y más caro, es una pelea no menor. Entonces hoy día nosotros como republicanos vamos a trabajar para recuperar una parte importante de los municipios con los respectivos concejales, el gobierno regional, con sus respectivos consejeros regionales, para, insisto, demostrar que uno trabaja por el colectivo, uno trabaja por el funcionario que está asumiendo un cargo. Yo trabajo hace muchos años en una cooperativa, y el concepto de las cooperativas es que la prioridad son los cooperados en su totalidad, no es la persona independiente. El cooperado que cree que tiene más relevancia o más beneficios que el resto, está fuera de los objetivos de la cooperativa. Y pasa lo mismo con uno como funcionario dentro de un gobierno regional, poner a la región independiente del color político. Y eso es lo que no ha sabido separar la izquierda, lamentablemente, el Frente Amplio, el Partido Comunista, que hoy día es ideológico y no ponen las prioridades de la gente por encima de su ideología. Eso nos tiene hoy día sumidos en la situación de delincuencia, ralentización de la economía, poca confianza, desmotivación de la gente por seguir innovando, emprendiendo, problemas en tema de educación, falta de libertad para elegir dónde educar a mis hijos. Entonces es una sumatoria de cosas que, chuta, uno las va tirando arriba a la mesa y se va como achacando. Pero bueno, tenemos nuestra responsabilidad profesionalmente de ir abordándolas en cada una sus líneas.

¿Qué harán en Valparaíso? Hay tres candidatos de derecha, así no hay muchas posibilidades…

No queremos seguir haciendo más de lo mismo. Para seguir haciendo más de lo mismo, sigamos votando por los mismos. Y el partido Republicano, dentro siempre de su postura, es de mantener una sola línea desde el punto de vista del desarrollo de traspasar las mejoras a la gente, la calidad de vida, la seguridad. Entonces hoy día el que vayan muchos candidatos, tienen que existir temas comunes que unan y dejar entre comillas, los egos personales. Aquí hay un tema de ego de quién quiere posicionarse, o en un municipio, y muchas veces, lamentablemente, pudiendo perjudicar a un sector. Yo espero e insisto en que revisen bien qué es lo que está marcando los números, qué es lo que quiere la gente, y quienes están de candidatos son los que tienen las competencias, el conocimiento de la comuna a la cual están postulando. El ser local es un tema relevante hoy día. El haber nacido, ser criado en la región, invertir en la región, pagar su patente en la región, es un tema relevante, porque estás conociendo la realidad en el día a día. Difícilmente una persona, no tengo idea, que viene de Los Andes, que se quiere candidatear a Valparaíso, va a entender cuáles son las problemáticas, lo que le duele al porteño.

Franco Parisi dijo que él no le creía mucho las encuestas donde Rafael González marcaba mucho, que decía que eran pagadas, que eran medias truchas. ¿Qué le parece?

Yo personalmente jamás he considerado que una encuesta, sea de donde venga, hay que pagarla para levantar la información. O sea, los gestores de encuestas tienen que ser profesionales para dar tranquilidad al lector, pero además, por lo menos uno lo que va viendo es el terreno, qué es lo que está pasando con la gente, cuál es la recepción que tú tienes en todos los sectores de la comuna. A mí me ha tocado recorrer con Antonella, con Rafael, en sus comunas, en los distintos sectores y uno ve una muy buena recepción y coherencia con los temas que plantea cada uno de los candidatos. Y la verdad es que uno conociendo un poco a las personas, también puede identificar si te están mintiendo o es de corazón lo que están planteando. Y hoy día hay una angustia fuerte en los temas que está planteando el partido Republicano y el cómo los pretende abordar y solucionar. Así que yo creo que estamos con un norte claro, eso lo valora la gente. Y hoy día tenemos que trabajar con muy buenos equipos en forma transversal, para tratar de avanzar en las soluciones lo más en masa posible.

¿Pero es posible? ¿Están abiertos a un diálogo con Chile Vamos, con el PDG para poder lograr un candidato único, o ese candidato tiene que ser o sí o sí Rafael González?

No, yo no puedo plantear qué es lo que opina cada una de las partes, porque lo único que te puedo decir es que el partido Republicano, a partir del día uno, puso arriba la mesa todos sus candidatos a nivel nacional a Chile Vamos para que se conversara respecto a las mejores opciones que tenían en cada una de las comunas de Chile. Esto estuvo desde el día uno, pero lo que tengo entendido es que lamentablemente no pasó lo mismo por parte de Chile Vamos, entonces uno tiene que cambiar la política convencional y poner las cartas a la vista contra el propio sector para hablar en forma transparente, si el país no se merece estar haciendo estos cálculos mezquinos por ambiciones personales, porque finalmente salimos perjudicados todos los chilenos.

¿Cree usted que pueda llegar a ocurrir lo que pasó en Concón en 2021, en términos de que vayan muchos candidatos y se pierda finalmente?

Yo espero que no. Espero que se aprenda de la lección, porque hoy día la gente va a pasar la cuenta, el ciudadano les va a pasar la cuenta a quienes por ambiciones personales pongan en riesgo las soluciones concretas de una comuna. No se las van a pasar ahora, a lo mejor en la elección, pero se las van a pasar en un futuro, y sería triste porque siguen pasando los años y seguimos con los mismos problemas y con políticos convencionales que siguen presentando sus campañas en base a los mismos problemas. Uno de ellos, el tema del agua…Seguimos hablando de la problemática del agua por cinco, 10, 15, 20 años, y ¿quién es el perjudicado finalmente? La ciudadanía, el agricultor, la industria, la minería, que ve que no hay inversiones definitivas al problema del agua.

Usted es ingeniero agrónomo… ¿hay una solución más a “largo plazo”, como critica usted respecto de la gestión de Mundaca en el problema del agua en la región?

Yo no despotrico por despotricar. Si despotrico es por tener la información concreta. Yo cuando estuve en la Seremi, sin pedirle un peso a nadie, ni siquiera al ministerio, sino que con los funcionarios que teníamos en la Seremi, hice el levantamiento de todo lo que se había hecho en estudio, investigación en materia hídrica en la quinta región, desde el año 63 hasta el año 2013, más que nada porque todos hablan que hay que investigar, que hay que analizar, que hay que evaluar cosas así, y eso quiere decir que no se ha evaluado nada antes. La cantidad de estudios y plata mal gastada en estudios, investigaciones que se hicieron tres, cuatro, cinco veces con el mismo nombre, con el mismo apellido, por $100, $200, $500 millones...Y fíjese que no se concretaba en una inversión… Porque si yo voy a analizar, por ejemplo, la importancia de tener un embalse en Quillota, y lo estudio dos, tres, cinco, siete veces y nunca lo construyo, ahí hay un problema del que le está pasando la plata, de no tener la capacidad de fiscalizar a quién le estoy pasando la plata. Y número dos, ¿dónde está la autoridad que dice “oiga, momentito, yo no sigo financiando cosas que no van a solucionar el problema de raíz que es construir el embalse en Quillota”? Entonces, por eso soy un poco enérgico en mi postura, porque cuando veo que la gente se aprovecha del desconocimiento de la ciudadanía con un problema que es sensible, que es el agua, me molesta.

Para la Gobernación hay varios candidatos. Sólo en la derecha son tres, y en la izquierda, cuatro. ¿Cree que hay opciones de pasar a segunda vuelta?

La verdad es que de la cantidad de candidatos que existen tanto de la izquierda como de la derecha, no hay ninguno que vaya a sacar el 40 % más, por lo tanto, uno puede ir en esta primera etapa, no se trata de ir tranquilos, pues a mí me gustaría ganar en la primera vuelta, pero bueno, vamos en la derecha con otros dos candidatos. Pero sí se van a posicionar las diferencias entre cada uno de los partidos, cómo pensamos, cómo pretendemos solucionar los problemas, cuál es nuestra línea de trabajo para la futura gobernación. Entonces, yo creo que en el caso de gobernadores un poco va a ser más lento, porque va a haber una segunda vuelta en noviembre, pero va a ser beneficioso porque también quienes vamos a pasar a segunda vuelta tenemos también la percepción de la gente, la intención de voto y eso tiene que ser concordante con lo que uno ha manifestado dentro de sus campañas.

¿Usted dijo que cree que puede salir electo en primera vuelta?

Yo espero sinceramente poder salir electo en primera vuelta, pero en el peor de los casos, si damos una segunda, estoy completamente tranquilo de que tenemos las posibilidades de salir electo gobernador.

El gobernador Mundaca en varias encuestas marca bastante.

Se ha mantenido siempre con el mismo porcentaje. Ahora, hay una gran diferencia entre su porcentaje y los que manejo yo, porque yo todavía no he podido expresar ni participar de este tipo de entrevistas, ni en diario, ni en muchas radio, por lo tanto la gente no me conoce, no sabe qué es lo que quiero, cómo pienso y eso le ayuda mucho al votante conocer al candidato. En este caso a la inversa de lo que le puede pasar al actual gobernador, que no solamente tiene los recursos del gobierno regional para hacer campaña, porque campaña estamos viendo… en forma acelerada hoy día se están inaugurando plazas, juegos, calles, veredas, pavimentaciones, etc. Ojalá eso se hubiera hecho los dos años anteriores, también lo están haciendo ahora en el último cuarto de tiempo y eso es un tema netamente de interés electoral. Así que por eso digo hoy día que yo ya parto la campaña fuerte, a partir de ahora, de finales de julio, y me deja tranquilo que la gente va a poder conocer y se va a quedar tranquila de que mis propuestas son propuestas serias, concretas, con nombre y apellido, con equipos de trabajo detrás y conociendo cuáles son los problemas que maneja hoy día el sistema público, los pretendo solucionar.

¿Con quiénes está trabajando en las propuestas y algún adelanto de alguna de las propuestas?

A ver, dentro de los temas más relevantes que vamos a trabajar con el tema de seguridad, con el tema de inversiones, desarrollo local, desarrollo portuario, pero uno de los temas más relevantes hoy día es un banco de información central. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno regional hoy día tiene que empoderarse para que toda la información de cada área que afecta a nuestra región, vale decir, salud, educación, portuaria, turismo, agua, desarrollo local, esté de fácil acceso y consolidada en el gobierno regional, para que quien quiera hoy día inventar la rueda postulando un proyecto sea serio. El gobierno regional darle orden y decir si ya se estudió o no, y si es así, ahora invierta, construya, mejore. Este banco de información tiene un alcance importante pues en materia de seguridad pretendemos tener el observatorio del delito, queremos estar al día de cómo están actuando hoy día las fiscalías respectivas respecto a los tipos de delitos, los delincuentes, qué es lo que está pasando hoy día con cada uno de estos casos que vemos que se llevan detenidos y se dejan libres. Qué está pasando en materia de inversión carcelaria con los proyectos de ampliación de cárceles o desarrollo de nuevas cárceles, qué es lo que está pasando en los recursos que le está pasando al Gobierno Regional para implementar nuevas tecnologías dentro de la región, la visualización de patentes, que esto esté articulado entre los distintos servicios. Hoy día no puede ser que, por ejemplo, el municipio de Valparaíso no converse con el municipio de Viña en materia de seguridad, tiene que haber una integración y es el gobierno regional el que le va a poner el cascabel al gato y recopilando la información y poniendo los recursos para poder manejar este banco de información centralizado, que créame que va a ser bastante eficiente en los futuros otorgamientos de recursos.

María José Hoffmann -quien busca ser candidata única del sector- fue criticada en su momento cuando llegó a la candidatura, por haber estado haciendo su vida últimamente en Santiago. Usted dijo que los candidatos deben ser de las zonas que buscan representar. ¿Cree que será una competencia?

Bueno, yo soy respetuoso de los intereses que tenga cada persona. Lo que sí es que el mirar un aspecto legal por parte del Congreso no es lo mismo que estar en terreno viendo las problemáticas del día a día. Una cosa es dictar leyes, evaluar leyes, y otra cosa es el trabajo en terreno, que es lo que hoy día se necesita. Yo soy nacido, criado en Viña, estudié toda la enseñanza básica media en Viña, tengo mis hijos estudiando colegios y universidades en Viña, pago mi hipotecario en Viña, pago las patentes en Viña, pago mi impuesto en Viña, estudié en el colegio en Valparaíso, he recorrido toda la región, no solamente como un habitante más, sino que también cuando me tocó ser Seremi de Agricultura, desde Petorca hasta Santo Domingo, y el conocer cada una de las ciudades te permite interpretar de mejor forma las problemáticas y cómo uno se puede hacer parte de la solución de esas problemáticas. No es lo mismo, insisto, haber nacido y haber vivido las realidades que tenía Valparaíso, por ejemplo, desde el Punto del Desarrollo Económico, cómo funcionaba el puerto, cómo funcionaban los locales, el mercado a ver hoy día cómo está transformada esta ciudad. Eso no te lo tienen que contar, lo tienes que haber vivido. Y por eso es tan relevante, insisto, el haber nacido, ser criado dentro de la región y dejar la plata en la región. Yo soy el primer promotor hoy día de lo que es descentralizar, y la descentralización parte por casa. Yo, si quiero aportar dentro de mi región, bueno, tengo que pagar patentes en mi región, los colegios, tengo que tener mis hijos estudiando en la región. Insisto, hay que ser consecuentes.

¿Buscará ir por el Senado si no logra ganar?

¿No, mire, yo he dicho independiente, que uno entiende que este es un cargo técnico y político, pero a uno lo miden por lo que hace. Yo he trabajado toda la vida en el sector privado, administrando campos, administrando cooperativas, estuve en el sector público como Seremi de Agricultura, y nunca he entrado con el objeto de perpetuarme en el puesto, ni mucho menos. La única manera de uno garantizar el puesto es haciendo bien la pega. Y por lo tanto, hoy día estoy trabajando en hacer bien la pega como candidato a gobernador y como futuro gobernador. ¿Y quién me va a medir por eso? Es la gente que primero vota y que después me pasa la cuenta si hice o no hice lo que lo que había comprometido. La ambición es buena, pero medida, y hoy día lo que nosotros necesitamos, insisto, es sangre nueva que no quiera perpetuarse, salvo que haga muy bien la pega, pero primero demuéstreme que hace bien la pega. En ese sentido, la respuesta es no, yo me proyecto a ser un buen gobernador.

