Republicano busca ganarle el gallito a Cristián Mella en el Consejo Regional de Valparaíso

Con experiencia en el mundo municipal como funcionario en Viña del Mar durante la época de Virginia Reginato, Cristian Vasseur (56), ingeniero comercial, decidió emigrar y unirse al Partido Republicano. Desde allí, lidera la tienda a nivel comunal y, por sus raíces quillotanas, pretende disputar la silla que ocupa el DC Cristián Mella en el Consejo Regional (Core) de Valparaíso, representando a la provincia de Quillota.

El dirigente, además de contar sus intenciones hoy como precandidato, hace un crudo análisis de la gestión de Rodrigo Mundaca y asegura que los candidatos a alcaldes que tienen en Viña del Mar y Valparaíso, más la carta que la tienda decidió para la Gobernación Regional, tienen opciones de lograrlo debido al voto obligatorio.

Republicanos tiene un candidato para la Gobernación. ¿Cómo evalúan la gestión de Rodrigo Mundaca y cómo buscan competir?

-Nuestro candidato a gobernador es Francesco Venezian, eso ya está listo, quedó definido el viernes y sábado pasado. Es una persona que fue Seremi de Agricultura, conoce el Gobierno Regional por dentro bastante bien. ¿Cómo vemos al actual Gobernador? Ni siquiera en su lado lo ven bien, y nosotros también podemos establecer que la gente del Frente Amplio siempre levantó causas, pero después nos dimos cuenta que esas causas fueron levantadas de una forma mediática, no tenían la solución. Una causa era el tema del agua, pero ¿qué han hecho con el agua? ¿Qué estudio serio tienen del agua? ¿Qué han hecho con las plantas, con el tema de los embalses? O sea, ¿cuál es el plan que realmente tienen? Porque esta cuestión parecen puros fuegos artificiales pero no tienen nada concreto y es ese el problema. Entonces lo que hay que hacer ahora es remangarse las mangas y ponerse a trabajar, o sea, presentar proyectos, asignar presupuesto.

Él tuvo una votación histórica y la primera mayoría nacional. ¿Cómo enfrentarse a eso?

-Sí, tuvo una votación importante bajo un régimen de votación distinta porque era voluntario y ahora es obligatorio.

¿Apuestan a que ese cambio de sistema les favorecerá?

-Sí. O sea, nosotros con Antonio Barchiesi tuvimos 234.000 votos, el 20% de la votación de la región con un sólo candidato y la gente confía mucho en el Partido Republicano por lo que representamos. Nosotros vamos por principios, vamos por valores y los queremos plasmar ahora en hechos. Creo que es el momento de nosotros, que la gente confíe en nosotros y poder retribuir a las personas, no tan sólo con eslóganes sino con trabajo, que es lo que mejor sabemos hacer.

A propósito de Barchiesi, ¿qué representa el apellido Barchiesi, con su Diputada y el ex Convencional, justamente Antonio Barchiesi, para la región?

-Yo creo que representa mucho. La Diputada ha hecho eso, es muy trabajadora. Por ejemplo, el año pasado tuvo 100% de asistencia a las sesiones y está dentro de las 10 políticas que tienen más influencia en el tema de las redes sociales. Tiene un trabajo en terreno que es increíble, la vitalidad que tiene y hasta estuvo muy presente en el tema de los incendios, no tan sólo en su distrito, y es una excelente persona. Antonio siempre ha estado apoyando, es una persona que desinteresadamente nunca ha perdido el foco de la región, siempre ha estado acá, pese a que es una figura a nivel nacional.

Se ha hablado de una especie de división en Republicanos, entre el lado Barquiesi y el de Luis Sánchez. ¿Cómo enfrentan esto?

-Eso no existe. Lo que pasa es que Chiara es la Diputada del distrito 6 y Fernando es el diputado del distrito 7, y ella tiene su trabajo territorial y él también en cada distrito. O sea, yo no veo una división, no lo veo así. Cada uno tiene su trabajo, hace lo que tiene que hacer en su distrito y es así.

La “puja” por los nombres para las distintas candidaturas ha mostrado otra cosa.

-Pero es que es natural y es sano, es democrático que las personas tengan sus representantes. Se sientan en una mesa y se llega a un consenso. Una vez un jefe me dijo ‘podemos pelearnos antes, pero cuando elegimos el norte, vamos todos tras ese norte’ y así tiene que ser. Es natural que haya no disensos, pero posturas, porque o sino sería un regimiento y eso no es sano. Este es un partido con vocación democrática, entonces los representantes comunales son elegidos así, yo fui elegido en una elección democrática y lo que se tiene que representar es eso. Estamos en una lógica democrática, no autoritaria ni mucho menos.

¿Cuándo van a oficializar el candidato a gobernador?



-Vamos a hacer un lanzamiento y ahí se va a informar a todas y todos. Eso va a ser lo más pronto posible.

Como presidente comunal en Viña del Mar, ¿qué pasó con los candidatos? Había varios nombres, algunos figuraban en encuestas, y finalmente se decidieron por Antonella Pecchenino.



-Sí, nuestra candidata en Viña es Antonella Pecchenino, es un nombre que siempre ha tenido presencia en Viña del Mar. Yo fui compañero del hermano la Antonella, dos cursos más abajo en los Padres Franceses y bueno, buscamos abordar todos los temas que son deficitarios en Viña, porque lamentablemente la alcaldesa Ripamonti se preocupa de cuando puede atacar a la exalcaldesa Reginato y se le quemó Viña, y ¿por qué se le quemó? Por no tener un plan de emergencia. Y hay otros problemas, me han dicho que estarían creando una planta paralela y con eso estarían generando un descontento en los gremios. O sea, ahí habría maltrato dentro de la municipalidad. Cuando yo estuve en la municipalidad entendí que el funcionario municipal no es por una lógica de partido sino por una lógica municipal.

¿Usted estuvo trabajando en la Casa del Deporte?



-Estuve trabajando en el Municipio en la dirección de Deporte del año 2005 hasta el año 2010. La Casa del Deporte era un convenio que se establecía entre el Municipio y la Corporación de Deporte que lideraba Javier Aravena, y yo estaba ahí por el área municipal. Desde ahí ejercí nuestra acción social y municipal en los clubes deportivos, estábamos muy presentes en los aniversario de los clubes, en los problemas que tenían los clubes, etcétera. De hecho, hace 40 años soy jugador de un club de fútbol Tarapacá, y siempre he estado presente en el tema de los deportes.

¿Qué pasó con los otros candidatos que fueron mencionados en algunas encuestas?



- Siempre cuando uno se tiene que candidatear uno tiene que decir 'yo estoy disponible', pero después el partido toma la decisión en base a los antecedentes de las personas que tiene ahí.

¿Y en Valparaíso?



-A Rafael González le pican las manos por salir a pintar Valparaíso, por ir a limpiar las calles, por darle seguridad, por hacer volver a Valparaíso a lo que fue, y es lo que todos queremos. Lamentablemente hay una inacción y se han quedado en el eslogan, en el fuego pirotécnico.

Al llevar candidatos propios podrían favorecer que la derecha pierda tanto Viña como Valparaíso, por la división de votos. ¿Hay opciones de poder aunar fuerzas con los otros partidos?



-Nosotros tenemos nuestros candidatos, Chile Vamos va a tener sus candidatos y nos pondremos de acuerdo. Yo no participo en la mesa de los acuerdos, pero estoy claro en que nosotros tenemos que llevar, por lo menos en las comunas que estamos conversando, un nombre. Yo quiero que sea alguien republicano, pero es una conversación que hay que tener y los nombres que nosotros hemos puesto son buenísimos. Chile Vamos no tiene un nombre tan potente como el nuestro en Valparaíso y en Viña. Yo soy amigo de todos lo de Chile Vamos de la zona, pero esto se decide a nivel nacional y está bien que así sea, nos consultan a las regiones, estamos claros, pero siempre estas cosas se van conversando.

¿Por qué decide apostar por el Consejo Regional y qué rol busca cumplir?

-Hay que darle otra mirada a la región. Hay que darle el beneficio de la duda al gobernador regional que está en este momento, pero yo creo que nosotros podemos aportar con otra mirada más certera a los problemas que tiene la región. No puede ser que la región se queme cada cierto tiempo, ahí tenemos que tener planes de emergencia porque los municipios no están dando abasto con sus planes. Yo sé que eso no es resorte del Gobernador, pero algo podrá hacer, algo podrá liderar en estos temas. También el tema de la seguridad, y ahí los municipios tienen que tener proyectos que apalanquen esta tarea, y también ver esto desde la perspectiva de la seguridad, no de la perspectiva de la inseguridad. Me explico: cuando el presidente Boric habla que la seguridad se construye en los barrios, habla de una perspectiva de inseguridad, y es un problema sociológico que hay que plantearlo, pero también es importante ver qué se va a hacer. Hay muchos otros temas: la salud, educación, que son importantes. Yo estoy a disposición del partido, a mí me preguntaron: ‘Cristian, ¿a ti te gustaría ser candidato a Core?’ Dije sí, ‘¿y te gustaría ser por Quillota?’ Sí, porque mi familia era quillotana.

¿Cómo ve la competencia que tendrá con el actual core e hijo del exalcalde de Quillota, Cristián Mella?

-La vida es un desafío. Si uno no los toma, no puede vivir eternamente en una zona de confort. Hay que salir y tomar esos desafíos, y eso es lo emocionante de la vida. Uno puede perder o puede ganar, pero lo que no puede hacer es no tomar este desafío.



PURANOTICIA