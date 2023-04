Reprograman audiencia en que se discutirá el cierre de la investigación por la muerte de Tomás Bravo

El Juzgado de Garantía de Arauco reprogramó la audiencia en que se discutirá el cierre de la investigación por la muerte del pequeño Tomás Bravo.

Cabe recodar que el niño de tres años fue hallado sin vida en febrero de 2021 a dos kilómetros de su domicilio en el sector de Caripilún, en la comuna de Arauco, región del Biobío, por lo que este año venció el plazo legal de las indagatorias.

En esa línea, el tribunal adelantó la audiencia para el 21 de abril a las 09:30 horas, a pesar de que estaba fijada en un comienzo para el 5 de mayo.

Cabe señalar que la Corte Suprema revocó este 31 de marzo la reformalización en contra de Jorge Escobar Escobar, tío abuelo de Tomás y único imputado del caso, dejando sin efecto los cargos por abandono de menor con resultado de muerte.

Estefanía Gutiérrez, madre del niño, está analizando demandar al Estado por las falencias y así solicitar en tribunales civiles una reparación por lo ocurrido. Su abogado Pelayo Vial acusó a fines de marzo que habría solicitado los antecedentes de la causa en diciembre, pero que fueron negados por la fiscal Cartagena.

Mediante su cuenta de Instagram, Gutiérrez señaló que "contrario con la Fiscalía Regional, me duele escribirlo, pero en decisión conjunta con mi abogado Pelayo Vial decidimos ampliar la querella por 'sustracción', es decir, por secuestro".

"No me equivoqué en la decisión, mi lucha sigue y no ha terminado, la Corte Suprema dio la razón. De haberme inclinado por 'abandono', entonces hubiese estado actuando contra mi anhelo principal, el de encontrar verdad y justicia para mi hijo Tomás", cerró.

