Reportan primer atentado incendiario en la región de Ñuble: camión con grúa resultó totalmente destruido

Un camión de carga que llevaba una grúa resultó totalmente destruido en un atentado incendiario registrado la noche del jueves en la comuna de Cobquecura, siendo el primer hecho de estas características en la región de Ñuble.

El hecho se produjo en el sector rural de El Tollo, cuando tres encapuchados intimidaron con armas de fuego al nochero del lugar y quemaron el camión y grúa.

De acuerdo a lo relatado por la víctima, los desconocidos lo encañonaron, lo golpearon y lo intimidaron con disparos al aire.

“Me abren las puertas, me encañonan de los dos lados. ‘Bájate, tal por cual, esto venimos a hacer’. Me apuntan al tiro cuando me abrieron las puertas. Pensaba que era mi familia o una broma cuando vi una pistola. Me la pusieron en la cabeza y por el otro lado una escopeta”, relató a radio Biobío.

El nochero detalló que les dijo a los atacantes que “no me hagan nada, cabros... no me maten, tengo familia, soy creyente. ¿Cómo andan haciendo esto? No me hagan nada”.

Tras preguntar si la camioneta donde se encontraba la víctima era de la empresa, respondió que era de su propiedad. “‘Ya’, me dijo. ‘Arranca, conchetumare’” (sic), tras lo cual corrió hacia el bosque, mientras escuchaba disparos.

Pero antes de liberarlo, los encapuchados lo obligaron a escribir un panfleto para entregárselo a su jefe que decía “WAM (Weichan Auka Mapu), Yordan Llempi presente”, joven mapuche que murió baleado hace poco más de un año en Cañete.

Posteriormente, logró avisar del ataque a través de su celular, por lo que llegaron voluntarios de Bomberos para extinguir las llamas y funcionarios de Carabineros para investigar el caso.

