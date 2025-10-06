Región de Los Lagos: detienen a sujeto que mató a puñaladas a su sobrino en discusión por herencia

La PDI detuvo a un sujeto de 59 años, imputado por el homicidio con arma blanca de su sobrino de 49, en una disputa por la herencia de unos terrenos en la comuna de San Pablo, Región de Los Lagos.

El crimen ocurrió el domingo en el interior de una vivienda del sector rural de Pucopío, donde la víctima fue encontrada con múltiples heridas cortopunzantes que le causaron la muerte en el mismo lugar.

En principio, el imputado alteró el sitio del suceso y desordenó todo, con el fin de simular un robo, pero los peritajes de la Brigada de Homicidios de la PDI revelaron el engaño.

El subprefecto Javier Yutshy, jefe de la BH de Osorno, señaló que "inicialmente en la entrevista policial presentó una coartada sin asidero alguno, además de haber alterado el sitio del suceso, a fin de eludir su responsabilidad en los hechos".

Al verse confrontado con la evidencia, el imputado confesó haber matado a su sobrino "en el contexto de una discusión por tierras y herencia".

El imputado pasó a control y su detención se amplió hasta mañana martes, para su formalización en el Juzgado de Garantía de Osorno.

