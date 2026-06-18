Recuperan tres camiones con encargo por robo en la región de Antofagasta: un hombre fue detenido por el delito de receptación

La presencia permanente de Carabineros en la frontera volvió a dar resultados. Esta vez, los patrullajes preventivos estratégicos desarrollados por Carabineros de la 2ª Comisaría de San Pedro de Atacama permitieron recuperar tres camiones que mantenían encargo vigente por robo y detener a una persona por receptación.

El teniente Juan Zárate, subcomisario de dicha unidad fronteriza destacó que “el despliegue permanente de Carabineros de frontera evitó nuevamente que vehículos robados en el país fueran sacados del territorio nacional”.

Respecto al procedimiento, detalló, además, que “alrededor de las 11:15 horas, mientras Carabineros realizaba patrullajes fronterizos en la ruta 27-CH y a la altura de los kilómetros 3 y 4 fueron detectados dos camiones abandonados”.

Se trataban de vehículos de carga ambos con encargo vigente por robo del mismo día, tras una denuncia acogida en la 1ª Comisaría de Calama y la 5ª Comisaría La Portada de Antofagasta, respectivamente.

Mientras Carabineros desarrollaba las primeras diligencias en el lugar, detectó un tercer camión circulando por la misma ruta. Al ser fiscalizado, se estableció que el vehículo mantenía encargo vigente, también del mismo día y denunciado en la 5ª Comisaría La Portada, por lo que su conductor fue detenido por receptación.

El detenido corresponde a un hombre, chileno, mayor de edad, con antecedentes penales y sin órdenes de detención vigentes.

Por instrucción del Ministerio Público, el imputado pasó a control de detención, mientras que los tres camiones fueron sometidos a peritajes especializados por parte de Carabineros de la SEBV.

(Imagen: Carabineros)

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