Radiografía política al tema de la semana: ¿Qué ocurrirá en la derecha e izquierda con las candidaturas a la Gobernación Regional de Valparaíso?

Bastante ha pasado durante esta última semana en la arena política de la Región de Valparaíso, especialmente en la carrera por la elección de gobernador regional.

Luego de varias semanas de incertidumbre, finalmente Chile Vamos confirmó su candidata oficial para disputar el cargo a Rodrigo Mundaca en octubre: María José Hoffmann.

Esto generó profunda molestia en varios militantes de Renovación Nacional y especialmente en el más perjudicado, el exdiputado Luis Pardo, quien esperaba ser él ratificado.

Pese al pataleo de varios en la tienda a nivel regional, Chile Vamos pareció no importarle mucho y este viernes en la noche entregaron la nómina oficial de candidatos, en la que aparece para la Quinta Región la secretaria general de la UDI.

En la izquierda, en tanto, la irrupción de la exconstituyente independiente Tania Madriaga revolvió un poco las cifras de apoyo de los candidatos de ese sector en las encuestas. Al sumarse un nombre más, la izquierda tiene más división en los votos de su lado, con Rodrigo Mundaca (independiente en cupo de FA) encabezando, pero con Madriaga, Mauricio Viñambres (PS) y Carolina Fernández (PC), lo que ha estado impactando directamente en la adhesión del gobernador actual quien, a su vez, ha estado complicado con la investigación por el caso Convenios en la que recientemente se le incautaron sus teléfonos celulares.

LOS PROBLEMAS DE LA GENTE VERSUS LOS DE LOS POLÍTICOS

La doctora, magíster en Ciencias Políticas y académica de la Escuela de Arquitectura, Comunicaciones y Diseño de la Universidad Viña del Mar, reconoce el impacto de la disputa interna de los partidos en el día a día de la región: “El habitante a primera hora de la mañana vive la dificultad para desplazarse hacia su trabajo y, en la tarde, repite la misma experiencia. Rostros cansados, molestos y taciturnos representan el teatro del absurdo si se contrasta con la disputa sobre los cupos a la gobernación de la región de Valparaíso.

A su parecer la narrativa política local “se encuentra en el proceso de negociación que sólo los militantes entienden; las tensiones, agresiones, traiciones clásicas de esta fase previa a la definición de candidatos, se filtran sin pudor a la prensa y se ventilan por redes sociales. Un espectáculo que sirve para instalar nombres y a la vez degradar -aún más- la discusión pública representada, en este caso, por los partidos políticos. Es evidente que la semana dejó heridos, principalmente, en Chile Vamos. La escalada de declaraciones entre dirigentes de RN y la UDI atravesaron las fronteras de la zona para instalarse en Providencia. Evelyn Matthei debió intervenir dos veces para apaciguar el enfrentamiento público del sector por la decisión de RN de bajar la candidatura de Luis Pardo”.

COSTOS PARA MATTHEI

El costo esta semana “ha sido alto para la derecha de Chile Vamos”, estima la académica, pues considera que “la figura que lidera las encuestas para la presidencial se ha visto sobreexpuesta dando entrevistas por diversos temas; poco recomendable por las aristas que se abren después de cada declaración. Es que quien va primero, debe cuidar ese espacio y los ruidos que generan sus correligionarios favorecen la dispersión de la narrativa de la presidenciable. A partir de esta semana las derechas tendrán un micro momento para ampliar sus bases de apoyo en el territorio. Según Signos, el mejor posicionado es el ex core Manuel Millones, quien tiene una oportunidad relevante para definir su sello de campaña e integrar a heridos y molestos por el proceso de selección de candidatos en la derecha. Es el más moderado, regionalista y quien -tras años en el consejo regional- se vincula públicamente a acuerdos transversales. Serán semanas de muchas conversaciones para el ex militante UDI”.

Por su parte, señala que la ex diputada Hoffmann “se instaló en la disputa por la gobernación con un tono enérgico y demostrando el poder que tiene en las cúpulas partidarias en Santiago; atributos que tendrá que evaluar en el proceso que se inicia, considerando los heridos que dejó en el camino. Además, frente a un electorado cansado de autoridades de la región que tienen resonancia nacional sin que esto signifique un impacto real en políticas públicas en los territorios que representan”.

LAS ALMAS DE LA IZQUIERDA POR LA GOBERNACIÓN

En la otra cara de la moneda, Pacheco advierte que “es evidente que la división representa las almas de la concertación, las almas de la nueva mayoría y las almas del FA y Apruebo Dignidad. Son tantas almas como candidatos/as que se disputan prácticamente al mismo electorado. Los personalismos priman, las heridas de años no se han cerrado y un acuerdo se ve lejano a pesar del poco tiempo que existe para la inscripción de las candidaturas".

Ahora bien, la analista duda que la campaña comunicacional se transforme en 6 candidatos contra el actual gobernador. “De ser así, es una oportunidad para Mundaca ya que lo convierten en un guerrero, prácticamente, un personaje mítico, peleando contra todos por la región. Desde la comunicación política, esa narrativa épica sería muy atractiva, tanto que no sería significativo la evaluación sobre su gestión sino cómo se defiende solo. La instalación de su candidatura la colocan los demás. Para que Tania Madriaga tenga una oportunidad de crecer en las encuestas, el contrapunto con María José Hoffmann resulta más interesante para efectos de la comunicación política que discutir con el gobernador. Hasta el momento son sólo tres mujeres las que disputarían el cargo lo que es un elemento diferenciador si se trata de sellos de campaña”.

En ese sentido, recordó que la unidad no es posible si no es con códigos políticos comunes y que lo instrumental electoral no es funcional para gobernar. “Las coaliciones deben tener acuerdos mínimos para lograr la ansiada unidad para el triunfo. Si no están, el costo es muy alto. Basta recordar el segundo gobierno de Michelle Bachelet y la oposición de parte de la DC a las reformas de su propio gobierno. Por lo tanto, el escenario de llegar a una segunda vuelta no es tan dramático. Quizás la región tendrá la oportunidad de tener varias alternativas de candidatos y candidatas a la gobernación que tendrán que plantear sus proyectos de desarrollo regional, tema trágicamente ausente hasta el momento en la narrativa electoral. Las estrategias exitosas, hiper-personalistas y vociferantes en la comunicación política mediada por la cultura digital, logran espacios relevantes en la agenda de medios y redes sociales; sin embargo, no hay lugar que tenga la misma circulación, impacto y expansión de contenidos sobre rol, atribuciones y funciones de un cargo que se disputará en las urnas. El rol del Estado de Chile sigue estando en deuda con el derecho a la información pública para la ciudadanía”.

EVALUACIÓN AL GOBIERNO Y DEBILIDAD DE OFICIALISMO

Para el doctor y politólogo de la Universidad de Playa Ancha, Felipe Venegas, las elecciones a gobernador en Valparaíso es uno de los casos “donde efectivamente observamos una excepción a la estrategia de candidaturas únicas por parte del oficialismo, generando una dispersión de votos que sin duda va a perjudicar al sector”.

De acuerdo al experto, esto se da “aparte de representar a un gobierno debilitado cuyas principales figuras en la región enfrentan fuertes cuestionamientos por probidad y gestión ante las catástrofes que hemos vivido”, y destaca que “aunque sean elecciones distintas, es inevitable que se conviertan en una evaluación al gobierno y la coalición gobernante”.

En tanto, por parte de la oposición, “a pesar de buscar la unidad a través de negociaciones cupulares de los partidos mediante la elección de Hoffmann- criticada especialmente por autoridades más cercanas a los territorios en el sentido de la "falta de calle", relación con la comunidad y conocimiento de los problemas locales- ratifica el centralismo de las decisiones, práctica habitual en la derecha”.

Por eso, ve que “la alineación del sector crítico de RN dependerá en buena medida de las 'compensaciones' que se establezcan para quienes no puedan competir por la gobernación. Estamos en el momento en que la derecha busca aquietar las aguas para competir con la mayor unidad interna asegurando la victoria sobre un muy debilitado oficialismo tanto en alcaldes como en gobernadores”.

FUERZA DE MILLONES Y JUGADA DE REPUBLICANOS

Para Felipe Vergara, analista político de la Universidad Andrés Bello, el escenario en la derecha se ve “bastante complicado” para la gobernación de la Región de Valparaíso, "no sólo por los heridos que quedan en el camino, por la bajada de Pardo por sobre Hoffmann, sino que también por la fuerza que pareciera tener Millones en esa zona. Ya es core, ya tiene su presencia, está juntando sus firmas, y eso debilita una opción única. Si a eso le sumamos, además, que aún no hay claridad de cómo vaya a actuar el partido Republicano, el escenario se hace aún más complejo. Ir a tres es, evidentemente, un suicidio en una elección de estas características”.



A esto, añade que “estas tratativas que está haciendo el partido Republicano complican el escenario y no sólo en Valparaíso, sino que en otras partes, en otras regiones. Francesco Venezian, que es una carta del partido Republicano, que le hace ruido a Chile Vamos y creo que finalmente potencia al candidato que estaría yendo por fuera en esta elección. Además, como ha demostrado el partido Republicano, no son de aquellos que están dispuestos a bajarse ni tampoco a ser concesiones, lo que beneficiaría a Millones en esta contienda, pero le beneficiaría posiblemente para poder lograr pasar a segunda vuelta si es que la izquierda no se logra unir y ganar en una primera vuelta”.

TEORÍA DEL FUEGO AMIGO Y SEGUNDA VUELTA SÍ O SÍ

Ahora bien, Vergara señaló que “en la izquierda también hay complicaciones, porque el actual gobernador Mundaca tiene hoy día una potencial candidata que ha sido compañera, que ha sido fuerte, que fue constituyente, que es Tania Madriaga, que si va por fuera también podría complicar el escenario, no necesariamente para ganar la elección pero sí para forzar una segunda vuelta entre uno de la centro izquierda y uno de la derecha. Con todos estos candidatos, como es lo que se está viendo hasta ahora, es muy difícil que alguien gane en primera vuelta y eso abre el escenario para que en segunda vuelta pueda ser cualquiera de ellos el que salga electo. Sin embargo, en segunda vuelta, me parece que los sectores de derecha correrían con un poco más de oportunidades. Esta división aglutina votos y luego esos votos logran sumarse a los candidatos que ganen, entonces hay ciertos beneficios en este caso, pero es un escenario muy complejo, muy poco común para la elección de gobernadores”.



En tal caso, asegura que “se le hace un escenario muy complejo a Mundaca”. El experto advierte que el actual gobernador puede lidiar con un candidato del sector, dos como máximo, “pero tres candidatos, la dispersión de votos va a ser alta y sectores más de izquierda que hoy día quizás no se sienten más identificados con Mundaca, van a apoyar a uno de ellos, lo que hace que cualquiera posiblemente podría salir. Basta con que dos o tres se repartan el voto para que salga cualquiera. Como ejemplo, en la primaria en Providencia, la candidata que iba por el Partido Socialista, que era la carta fija porque había sido ministra además en el gobierno de Bachelet, perdió por poco por el número de candidatos que hubo. Y acá podría pasar perfectamente lo mismo cuando hay gente por fuera y no pasar a segunda vuelta. Se hace complejo, entonces ese escenario, y las posibilidades se hacen más difíciles de ser reelectos”.

