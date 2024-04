¿Qué pasa con la Gobernación de Valparaíso? Hoffmann podría entrar en carrera por la derecha e izquierda aún no proclama a Mundaca como candidato único

La Gobernación Regional de Valparaíso vive horas cruciales para su futuro. En ambas caras de la moneda, la derecha y la izquierda aún no terminan de decidir a sus candidatos únicos, aunque hay algunas nociones más claras tras la inscripción nacional de Primarias, pues ninguno de los sectores participará de ellas en esta elección en particular, al menos de acuerdo a lo acordado este miércoles.

Todo puede cambiar hasta el lunes 15 de abril, cuando vence el plazo para realizar modificaciones y/o rectificaciones a la lista original de Primarias en el país.

Mientras tanto, lo que ocurre en ambos sectores es que aún no se terminan por decidir a quién llevar como candidato único, considerando que llevar varios nombres lo único que haría sería debilitar las opciones de lograr efectivamente ganar la Gobernación Regional, cargo clave para los distintos partidos en la región. En la centro derecha incluso han surgido otros nombres para optar al cargo.

En la izquierda hay un convencimiento de que el actual gobernador, Rodrigo Mundaca, es la mejor opción. Lo avala su tremenda votación en la primera elección, alcanzando la primera mayoría a nivel nacional, y las buenas relaciones que tiene con alcaldes y consejeros regionales. Sin embargo, no milita en partido alguno del oficialismo. La vez pasada fue como independiente en un cupo de Revolución Democrática y ahora se haría algo parecido con el Frente Amplio, pero en la carrera también están los partidos Socialista y Comunista, ambos con legítimas aspiraciones de competir por el cargo, si se considera que sus dos nombres, el exalcalde de Quilpué Mauricio Viñambres y la excandidata a la Convención Constituyente Carolina Fernández, respectivamente, son militantes de las tiendas por las que buscan competir.



De acuerdo a fuentes del sector, lo esperado es que finalmente sea Mundaca el candidato único, pero aquello aún no se oficializa. El senador Juan Ignacio Latorre coincide con aquello, al decir que las conversaciones continúan pero que él se decantaría por el actual gobernador.

“Yo espero que Rodrigo Mundaca sea el candidato único de toda la izquierda y centro izquierda, de todo el espectro progresista de la V región para enfrentar con unidad a la derecha en octubre”, dijo.

Además, mencionó que “los partidos decidieron no inscribir primarias, por tanto las conversaciones deben continuar con el plazo de julio para la inscripción definitiva". Pero además, deslizó un punto que podría hacer entender a lo que aspiran en el Frente Amplio: "Recordemos que para elección de gobernadores hay primera vuelta”.

OTROS NOMBRES EN LA DERECHA

En el caso de la centro derecha el asunto está bastante más enredado. La región de Valparaíso no participará en elecciones primarias para esta elección, de acuerdo a lo decidido este miércoles, y hay un acuerdo en Chile Vamos de llevar a un candidato único del sector a competir con la izquierda. Pero aún no se tiene claro quién, y otros nombres han surgido en el camino.

En RN hay dos candidatos: el exdiputado Luis Pardo y el consejero regional Percy Marín, aunque este último no está siendo apoyado por la directiva del partido a nivel regional, como sí ocurre en el caso del exparlamentario. También está el consejero regional independiente, ex UDI, Manuel Millones, quien ya participó de la primera elección de gobernador regional, logrando el segundo lugar.

Pero durante las últimas horas, y de acuerdo a varias fuentes del sector, han surgido otras opciones potentes que podrían amenazar las aspiraciones de quienes hace tiempo manifestaron su intención de competir la gobernación: una de ellas es la secretaria general de la UDI, la exdiputada María José Hoffmann; y otra es el exministro de Sebastián Piñera, Sebastián Sichel, quien si bien está más interesado en la alcaldía de Santiago, donde no habrá primarias, comenzó a sonar como una alternativa para la Quinta Región, nuevamente. Consultada Hoffmann al respecto, respondió que "estoy jugada con Manuel, creo que es el mejor candidato", aunque no descartó que haya recibido presiones para ir de candidata en la regional o incluso en la alcaldía de Viña del Mar. En tanto, Sichel no contestó las consultas de Puranoticia.cl.

Al respecto, el presidente regional de RN, Alfonso Vargas, expresó que “al menos para nosotros en RN el precandidato del partido es Luis Pardo. No hay primarias en la región de Valparaíso para gobernador, por lo tanto todavía hay tiempo, se seguirá discutiendo y los distintos partidos pondrán sus cartas sobre la mesa. Nosotros tenemos toda la fe en que vamos a tener de candidato como Chile Vamos a Luis Pardo. Todos los partidos pueden poner sus mejores cartas arriba de la mesa, nosotros como RN pusimos a nuestra carta hace ya varios días y vamos a persistir en eso. Acá se dice que hay otros candidatos, pero mientras no aparezca la UDI o Evópoli con otro candidato, lo que tenemos es esto”.

Hasta ahora lo que se ha planteado es la idea de definir al candidato único mediante encuestas, lo que lograría definir a quien tenga realmente las mejores opciones para competir a Mundaca, en el caso de que éste sea oficializado por la izquierda. Sin embargo, según fuentes del conglomerado, hay quienes no esperarían mucho una decisión en esta materia, y si no se aclara quién es el nombre que representará al sector a fines de mes, nombres como Manuel Millones podrían buscar competir de igual forma de manera independiente.

“LO LÓGICO ERAN PRIMARIAS”

Con todo en vista, el analista político UNAB, Felipe Vergara, desmenuza lo que ocurre en ambas coaliciones y plantea que “lo lógico e ideal para ambos sectores es que hubiesen ido a primarias, no necesariamente las encuestas pueden ser un reflejo de lo que a la ciudadanía, al electorado, le preocupa, interesa o cómo se relaciona con estos potenciales candidatos. Por lo mismo, la primaria es importante y relevante”.

Sin embargo, ya no habiendo primarias, “la derecha tiene que empezar a buscar a alguien que sea representativo de la zona y no traer a alguien de afuera a una candidatura como gobernador o gobernadora, y lograr un consenso lo antes posible, para que desde ya, bajo ese paraguas, se puedan sumar también las demás candidaturas a alcaldes, concejales que se ven en esta oportunidad. Ese sería el camino más eficiente. Hay que tener ojo con las designaciones a dedo, porque eso a la ciudadanía le molesta y le genera un rechazo electoral”.

En tanto, sobre la izquierda, manifiesta que “el escenario es un poco más acotado, porque hay una tradición de que el que gana repite, por lo tanto el gobernador debiera ir nuevamente a la elección. Y si no logró aglutinar en su minuto al resto de los partidos, ahora es cuando todos se debiesen empezar a sumar a esta candidatura porque ya es bastante tarde para bajar a un candidato que está en ejercicio y que puede no gustarle a uno u otro sector, pero que es parte de los principios que han imperado en estas elecciones y así lo hemos visto en algunas alcaldías en que se decidió no ir a primarias porque el candidato o la candidata natural era quien estaba en ese gobierno local. Acá el camino más sensato para la izquierda es sumarse y aceptar que el actual gobernador es el candidato”.

