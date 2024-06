Proyecto permitirá implementar camarines en todos los clubes de Villa Alemana

Gracias al trabajo mancomunado del Municipio, clubes deportivos y el Concejo, Villa Alemana podrá contar con vestidores en las canchas de fútbol amateur, lo que será posible a través de un proyecto de mejoramiento que contará con un presupuesto de 190 millones de pesos para la habilitación de camarines.

El proyecto diseñado por la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla) y aprobado de manera unánime por el Concejo Municipal, permite dar justicia territorial y dignificar el fútbol de barrio, a través del mejoramiento de la infraestructura deportiva. Además, el objetivo principal de esta iniciativa es que los jugadores puedan estar en un espacio agradable y seguro, donde nadie deba restarse de un partido por no tener un lugar para cambiarse de ropa.

La alcaldesa (s) y directora de Desarrollo Comunitario, Gloria Solís, señaló que "hemos desarrollado un trabajo de cogestión en distintos espacios y detectado en conjunto con la comunidad, que existen muchas deficiencias de infraestructura, principalmente en el sector sur, y esto viene a hacer justicia territorial. Hay un compromiso en el sentido de asegurar que no van a existir espacios sin la dignidad necesaria para poder desarrollar la práctica deportiva, principalmente porque hoy día tenemos un alto número de ramas deportivas, donde hay mujeres practicando el deporte, y al no contar con camarines, no se hay espacios seguros para la disciplina”.

Por su parte, Vicente Briones, director de la Secpla, indicó que son “esto permite entregar dignidad al fútbol de barrio, ya que nunca más un jugador y, sobre todo una jugadora, tendrá que cambiarse de ropa en arbustos o venir vestida a la casa, por la falta de infraestructura para jugar al fútbol”.

El inicio de las obras será a partir del segundo semestre de 2024 y su implementación incluye la instalación de un container de 40 pies divididos en dos vestidores full equipados, que además contarán con bancas y percheros. También, tendrá puertas de acero de seguridad, protecciones para las ventanas y pintura exterior.

Francisco Quiroz, presidente de la Asociación de Fútbol Unión Peñablanca, comentó que "tenemos 9.300 jugadores, de los cuales 450 son mujeres, quienes tienen que venir de las casas vestidas por no contar con la infraestructura necesaria en las canchas”.

Mario Mulatero, presidente de la Asociación de Fútbol de Villa Alemana, aseguró que “la implementación de camarines en las canchas me parece excelente, para que los niños y sobre todo las mujeres, dejen de vestirse en los arbustos y/o automóviles por no contar con infraestructura adecuada”.

