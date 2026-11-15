Pronostican tormentas eléctricas y altas temperaturas en varias zonas de Chile

Un escenario de contrastes meteorológicos podría marcar el inicio de la semana en distintas zonas de Chile, con temperaturas elevadas en el norte y extremo sur del territorio, mientras que sectores del centro y sur enfrentarían condiciones favorables para el desarrollo de tormentas eléctricas. Así lo informó la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), organismo que emitió una serie de avisos ante fenómenos que podrían extenderse, en algunos sectores, hasta la noche del martes 17 de noviembre.

Entre las regiones consideradas se encuentra O’Higgins, donde se prevé la posibilidad de actividad eléctrica en sectores del valle, precordillera y cordillera, producto de una condición atmosférica asociada a una vaguada en altura.

El pronóstico también incluye a otras regiones de la zona central y sur del país, mientras que los avisos por altas temperaturas se concentran en Magallanes, Tarapacá y Antofagasta.

TORMENTAS ELÉCTRICAS EN LA ZONA CENTRAL Y SUR

De acuerdo con el aviso A621, publicado este domingo por la DMC, existe la probabilidad de formación de tormentas eléctricas debido al desarrollo de una vaguada en altura, fenómeno que podría generar condiciones de inestabilidad atmosférica en distintos sectores del territorio nacional.

El evento se presentaría desde la tarde de este domingo 15 de noviembre y podría mantenerse hasta la noche del martes 17.

En la Región de O’Higgins, el pronóstico considera sectores del valle, precordillera y cordillera, condiciones que también se proyectan para las regiones Metropolitana y de Valparaíso.

Más al sur, en Maule, Ñuble, Biobío y Los Ríos, la posibilidad de tormentas eléctricas abarca sectores del litoral, cordillera de la Costa, valle, precordillera y cordillera.

En Los Lagos, el fenómeno podría manifestarse en esas mismas zonas, además del litoral interior.

Por su parte, en la Región de Coquimbo, la actividad eléctrica se concentraría en sectores cordilleranos.

Las condiciones previstas corresponden a un pronóstico de probabilidad de tormentas, por lo que su desarrollo e intensidad pueden variar entre las distintas localidades consideradas en el aviso.

ALTAS TEMPERATURAS EN EL NORTE Y MAGALLANES

Paralelamente, la Dirección Meteorológica de Chile emitió avisos por temperaturas elevadas en sectores del norte y extremo sur del país.

En la Región de Magallanes, el aviso A625, publicado este domingo, contempla máximas que oscilarían entre los 19 y 23 grados Celsius, con condiciones que podrían mantenerse hasta la noche del martes 17 de noviembre.

El fenómeno afectaría principalmente a las comunas de Torres del Paine, Puerto Natales, Laguna Blanca, San Gregorio y Primavera, donde se esperan temperaturas superiores a las habituales para determinados sectores de la región.

En tanto, el aviso A610 considera altas temperaturas en el norte del país hasta la noche de este domingo 15 de noviembre.

Según los antecedentes meteorológicos difundidos, los termómetros podrían alcanzar los 35 grados Celsius en sectores de la Pampa, mientras que para zonas de Antofagasta se proyectan máximas de hasta 26 grados.

De esta manera, el país enfrentaría condiciones meteorológicas diferenciadas durante los próximos días, con calor en determinadas localidades y posibilidad de tormentas eléctricas en diversos sectores del centro y sur.

PURANOTICIA