Prisión preventiva para imputado por homicidio con guadaña en Talcahuano

El Juzgado de Garantía de Talcahuano dejó en prisión preventiva a Fabián Josué Morales Morales, imputado por el Ministerio Público como autor del delito consumado de homicidio simple, crimen cometido el viernes pasado en esta comuna del Biobío.

En la audiencia de formalización realizada ayer, el magistrado Felipe Vega ordenó el ingreso en prisión de Morales Morales por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en cuatro meses el plazo de investigación.

Según expuso la fiscalía, alrededor de las 17:17 horas del 13 de noviembre de 2026, el imputado sostuvo una discusión con la víctima, Ricardo Alexis Vásquez Tasso, en pasaje Pocuro Bajo, sector residencial de Monte Redondo de la comuna de Talcahuano.

Posteriormente, Morales Morales atacó en varias ocasiones a la víctima con un rozón o guadaña. A consecuencia de la agresión, la víctima falleció debido a un traumatismo torácico penetrante.

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