Prisión preventiva para 4 carabineros imputados por corrupción en Chillán

El Juzgado de Garantía de Chillán decretó la prisión preventiva para los funcionarios de Carabineros S.I.T.S., R.A.T.V., D.A.D.F. y A.H.L.T., imputados por la fiscalía como autores de los delitos de robo con intimidación, robo en lugar destinado a la habitación, allanamiento irregular, detención ilegal y falsificación de instrumento público, cometidos en el ejercicio de sus funciones entre 2025 y 2026 en esa comuna de la Región de Ñuble.

Respecto del imputado C.D.M.M., el tribunal decretó arresto domiciliario nocturno y la prohibición de comunicarse con el resto de los imputados, tras establecerse su participación bajo la figura de concierto previo al presenciar los delitos sin tomar parte de ellos de manera inmediata y directa.

En la audiencia de formalización, el magistrado Manuel Vilches Meza ordenó el ingreso a prisión de los uniformados, por considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en 3 meses el plazo de investigación.

Según el ente persecutor el pasado 11 de mayo de 2026, los imputados S.I.T.S., R.A.T.V., D.A.D.F. y A.H.L.T. ingresaron de forma irregular y mediante intimidación con armas de fuego a un domicilio de la ciudad de Chillán.

Del lugar sustrajeron teléfonos celulares, cadenas de plata y ketamina. Horas antes, el imputado S.I.T.S. ingresó vía escalamiento a otra propiedad para sustraer un bolso. Para justificar estos ingresos, los uniformados alteraron extemporáneamente el libro de novedades de la unidad policial.

El 26 de marzo de 2025, en tanto, en un procedimiento detuvieron de forma ilegal a un civil al interior de un inmueble habitado. El hecho fue plasmado en el parte policial como un "control de identidad en la vía pública".

En dicho operativo se registraron agresiones físicas contra el afectado mientras se encontraba reducido en el suelo, lo que configuró el delito de apremio ilegítimo por parte de los funcionarios ejecutores.

La investigación del fiscal jefe de Chillán, Sergio Pérez, determinó que tres de los formalizados son oficiales, mientras que los otros dos son suboficiales. Todos se desempeñaban en la Segunda Comisaría de Chillán, en cuya jurisdicción está la Villa Las Almendras y la población Vicente Pérez Rosales, donde ocurrieron los hechos.

El Juzgado de Garantía de Chillán dio tres meses de plazo para la investigación, la que se realiza con la Sección de Asuntos Internos (Saicar) de Carabineros de Ñuble.

Los carabineros formalizados cumplirán su prisión preventiva en la unidad especial destinada para funcionarios en esta situación de la Sexta Comisaría de San Pedro de la Paz, en la Región del Biobío.

PURANOTICIA