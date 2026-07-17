Presidente Kast supervisa labores en sectores afectados en Penco y destaca importancia de aplicar correctamente la ficha FIBE

El Presidente José Antonio Kast realizó una visita a la comuna de Penco, en la región del Biobío, para conocer en terreno de las medidas adoptadas a raíz de los efectos causados en el borde costero por el sistema frontal que afecta la zona centro sur de Chile.

El Mandatario estuvo acompañado por el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, así como el delegado presidencial regional, Julio Anativia y el gobernador regional, Sergio Giacaman.

En Penco, la subida de la marea del mar afectó casas, dejando un número importante de familias damnificadas.

En la visita, el Mandatario se impuso de las medidas que se están adoptando para apoyar a las familias, así como el proceso de inscripción de las Fichas Básica de Emergencia (FIBE) de los afectados.

Tras el recorrido, que consideró el diálogo con vecinos afectados, el Presidente señaló que "para ir en ayuda de las personas damnificadas, necesitamos hacerlo en orden, con la institucionalidad que el país se ha dado”.

“Por eso, quiero pedirle al subsecretario de Desarrollo Social, que está también acompañado por el subsecretario de Transporte, que han estado aquí acompañando a nuestro delegado presidencial, que explique el sentido que tiene hacer bien el procedimiento de la ficha FIBE, para que las ayudas lleguen a quienes corresponden en tiempos oportunos", agregó

Añadió que "la ministra María Jesús Wulf ha instruido a nivel nacional a todas las personas que trabajan dentro del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, para que la aplicación de esta ficha sea oportuna, eficaz, y que las ayudas lleguen lo más pronto posible".

Cabe señalar que el Presidente llegó a la Región del Biobío, donde encabezó una reunión de la Mesa de Coordinación para imponerse de impacto de las lluvias y el viento, así como las medidas que se están aplicando por parte de las distintas instituciones públicas.

(Imagen: Presidencia)

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