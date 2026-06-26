Presidente Kast se reúne con víctimas de terrorismo rural y se compromete a trabajar en "deuda que Chile tiene con La Araucanía"

En el marco de su gira por la región de La Araucanía, el Presidente José Antonio Kast se reunió durante la mañana de este viernes con víctimas de terrorismo rural, en la comuna de Collipulli.

Se trató de una instancia de escucha con usuarios del Programa de Apoyo a Víctimas de Violencia Rural de Sercotec, provenientes de las comunas de Lumaco, Collipulli, Traiguén y Angol.

Y el Mandatario se comprometió a impulsar las iniciativas necesarias para que el Estado chileno se haga cargo de la deuda con La Araucanía.

Tras la cita, publicó en sus redes sociales que "detrás de cada acto de violencia en La Araucanía hay familias que lo perdieron todo y un dolor que el Estado no puede ignorar".

Añadió que "hoy me reuní con víctimas de terrorismo de la región para escucharlas y acompañarlas".

Finalmente, aseguró que "vamos a impulsar las iniciativas necesarias para hacernos cargo de una deuda que Chile tiene con La Araucanía".

Cabe señalar que en el encuentro también participaron autoridades de las Fuerzas Armadas, las policías, el gobierno regional y parlamentarios.

(Imagen: @PresidenteKast)

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